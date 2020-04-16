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В Бурятии артиллеристы уничтожили объекты условного противника

В Бурятии артиллеристы уничтожили объекты условного противника
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В учениях были задействованы системы залпового огня «Град», «Торнадо», гаубицы «Мста-С» и миномёты «Сани»

Артиллеристы Восточного военного округа выполнили в Бурятии огневые задачи дивизионами ствольной, реактивной и противотанковой артиллерии - в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе проверки подразделения совершили марши, выполнили стрельбу прямой наводкой и с закрытых огневых позиций различными боеприпасами, используя реактивные системы залпового огня «Град», «Торнадо», гаубицы «Мста-С» и 120-мм миномёты «Сани».

Для обнаружения наиболее важных целей использовались разведывательные БЛА «Орлан-10», а для корректировки артиллерийского огня – комплекс разведки управления и связи «Стрелец» и подвижные разведывательные пункты «Аргус».

В мероприятиях задействовано более 350 единиц вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ВВО
 
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