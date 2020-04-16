Возбуждено уголовное дело
На перегоне Черемхово-Макарьево ВСЖД задержан 36-летний житель города Свирска Иркутской области, у которого было изъято вещество растительного происхождения, с признаками наркотических средств. Проведённая в дальнейшем экспертиза подтвердила, что изъятое является марихуаной общим весом более полкилограмма.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутской области задержали мужчину с наркотиками
Общество, Фото:
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