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В Иркутской области задержали мужчину с наркотиками

В Иркутской области задержали мужчину с наркотиками
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело

На перегоне Черемхово-Макарьево ВСЖД задержан 36-летний житель города Свирска Иркутской области, у которого было изъято вещество растительного происхождения, с признаками наркотических средств. Проведённая в дальнейшем экспертиза подтвердила, что изъятое является марихуаной общим весом более полкилограмма.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
наркотики задержание
 
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