 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Апреля

15 Апреля

Популярное

В Забайкалье откроют группы для детей-инвалидов

В Забайкалье откроют группы для детей-инвалидов
Общество, 
Группы будут открыты в двух населённых пунктах

В Забайкальском крае будут открыты две группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Петровске-Забайкальском такая группа создана на базе дома-интерната для умственно-отсталых детей. Ремонт и закупка необходимого оборудования уже завершились. Работа групп начнётся после снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

В помещении второй группы, которая находится в Краснокаменске, запланирован ремонт и уже закуплено необходимое оборудование. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено более 9 миллионов рублей.

В июле прошлого года в Чите такая группа работала на базе Центра медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток». В сентябре группа кратковременного пребывания была открыта на базе Шерловогорского реабилитационного центра «Топаз».

В группах есть спальная зона, игровые комнаты с интерактивным оборудованием для реабилитации. С детьми работают педагоги-психологи, дефектологи, логопеды. Посещая занятия, они привыкают к режиму, самостоятельности, самообслуживанию, что очень важно для всех детей с особенностями развития и их родных.

На данный момент группы посещают 40 человек. В Борзинском районе дополнительно осуществляется подвоз ребят в учреждение. Благодаря занятиям в группах у детей расширяется круг общения, они привыкают к обществу. У родителей, в свою очередь, появляется возможность решить бытовые вопросы или выйти на работу с частичной занятостью, сообщает пресс-служба краевого правительства.
детские сады дети инвалиды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Людмила Воронцова показала, как тягает шину
Людмила Воронцова показала, как тягает шину
Общество, 16.04.2020
Спортсменка поделилась с подписчиками программой утренних тренировок
Коронавирус внёс коррективы в эстафету Победы в Бурятии
Коронавирус внёс коррективы в эстафету Победы в Бурятии
Общество, 16.04.2020
Эстафеты Победы проходит вынужденно без общественности
В Бурятии финал чемпионата по чтению вслух прошёл в онлайн-режиме
В Бурятии финал чемпионата по чтению вслух прошёл в онлайн-режиме
Общество, 16.04.2020
Победительницей чемпионата стала ученица школы №1
К 2021 году чистой водой будут обеспечены 20 тысяч улан-удэнцев
К 2021 году чистой водой будут обеспечены 20 тысяч улан-удэнцев
Общество, 16.04.2020
Строительство объектов водоснабжения в юго-западной части Улан-Удэ начнётся в этом году
В Чите мужчина угнал машину друга
В Чите мужчина угнал машину друга
Общество, 16.04.2020
На автомобиле он попал в ДТП
В Иркутской области фермер жестоко обращался с животными
В Иркутской области фермер жестоко обращался с животными
Общество, 16.04.2020
Сельскохозяйственные животные находились в истощённом состоянии
В Бурятии благотворители перечислили свыше 9 млн на борьбу с коронавирусом
В Бурятии благотворители перечислили свыше 9 млн на борьбу с коронавирусом
Общество, 16.04.2020
На эти деньги закуплены средства индивидуальной защиты, автомобили для городских больниц
Читинцы заплатят 100 тысяч рублей за посещение лесов
Читинцы заплатят 100 тысяч рублей за посещение лесов
Общество, 16.04.2020
Забайкальцы проигнорировали запрет посещать леса
В Бурятии больные коронавирусом не соблюдали изоляцию
В Бурятии больные коронавирусом не соблюдали изоляцию
Общество, 16.04.2020
Большая часть выявленных случаев - это люди, которые были в контакте с ранее заболевшими. ВИДЕО
В лесах Улан-Удэ установят более 100 шлагбаумов и щитов
В лесах Улан-Удэ установят более 100 шлагбаумов и щитов
Общество, 16.04.2020
Они будут предупреждать о действующем противопожарном режиме и о клещах
Жители Бурятии удивились лебедю, облюбовавшему болото
Жители Бурятии удивились лебедю, облюбовавшему болото
Общество, 16.04.2020
Лебедь, видимо, зимовал где-то в городском парке и привык к людям
Читинцы перевели мошенникам более 220 тысяч
Читинцы перевели мошенникам более 220 тысяч
Общество, 16.04.2020
Аферисты сообщили, что их счета пытаются взломать
В Улан-Удэ оказывают помощь нуждающимся семьям
В Улан-Удэ оказывают помощь нуждающимся семьям
Общество, 16.04.2020
Помощь на сегодня оказана 25 семьям

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^