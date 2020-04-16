Группы будут открыты в двух населённых пунктах
В Забайкальском крае будут открыты две группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В Петровске-Забайкальском такая группа создана на базе дома-интерната для умственно-отсталых детей. Ремонт и закупка необходимого оборудования уже завершились. Работа групп начнётся после снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.
В помещении второй группы, которая находится в Краснокаменске, запланирован ремонт и уже закуплено необходимое оборудование. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено более 9 миллионов рублей.
В июле прошлого года в Чите такая группа работала на базе Центра медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток». В сентябре группа кратковременного пребывания была открыта на базе Шерловогорского реабилитационного центра «Топаз».
В группах есть спальная зона, игровые комнаты с интерактивным оборудованием для реабилитации. С детьми работают педагоги-психологи, дефектологи, логопеды. Посещая занятия, они привыкают к режиму, самостоятельности, самообслуживанию, что очень важно для всех детей с особенностями развития и их родных.
На данный момент группы посещают 40 человек. В Борзинском районе дополнительно осуществляется подвоз ребят в учреждение. Благодаря занятиям в группах у детей расширяется круг общения, они привыкают к обществу. У родителей, в свою очередь, появляется возможность решить бытовые вопросы или выйти на работу с частичной занятостью, сообщает пресс-служба краевого правительства.
В Забайкалье откроют группы для детей-инвалидов
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