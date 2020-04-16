Людмила Воронцова показала, как тягает шину

Сегодня бурятская спортсменка, обладательница серебряной медали ЧМ по боксу-2019 Людмила Воронцова поделилась на своей странице в Инстаграм программой утренних тренировок.
- Доброе утро, страна! Такая прекрасная погода сегодня! Светит солнышко. Ну просто благодать! Делаю зарядку во дворе. Всем весеннего настроения! Будьте здоровы! - написала Людмила.
На видео девушка тягает шину от большегрузного автомобиля, а также разминает ноги и тренирует выносливость.
Также по геолокации можно определить, что Людмила Воронцова сейчас находится у себя дома, в селе Петропавловка Джидинского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце марта Людмила Воронцова попала под наблюдение врачей и в течение двух недель находилась в полной самоизоляции. Всё потому, что бурятская спортсменка была в Лондоне на Европейском квалификационном турнире по боксу для участия в Олимпийских играх. Но из-за пандемии соревнования были прерваны, и Людмила не провела ни одного боя. Позже стало известно, что после возвращения домой коронавирус был обнаружен у двух спортсменок из Турции.
Людмила была признана лучшим спортсменом Бурятии 2019 года.