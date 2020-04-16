Людмила Воронцова показала, как тягает шину





Сегодня бурятская спортсменка, обладательница серебряной медали ЧМ по боксу-2019 Людмила Воронцова поделилась на своей странице в Инстаграм программой утренних тренировок.- Доброе утро, страна! Такая прекрасная погода сегодня! Светит солнышко. Ну просто благодать! Делаю зарядку во дворе. Всем весеннего настроения! Будьте здоровы! - написала Людмила.На видео девушка тягает шину от большегрузного автомобиля, а также разминает ноги и тренирует выносливость.