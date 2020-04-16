Мужчина бросил на землю непотушенный окурок
В окрестностях села Аргун Сретенского района на протяжении нескольких дней полыхает лесной пожар на площади свыше 350 гектаров. Полицейские задержали местного жителя, из-за неосторожных действий которого произошёл пожар.
Установлено, что 38-летний житель села Аргун на мотоцикле отправился в лес для поиска своего крупного рогатого скота. По пути мужчина бросил непотушенный окурок, из-за которого началось возгорание. Он признался, что, возвращаясь обратно, видел начавшийся пожар и даже догадался, что именно он стал его виновником, однако скрылся, не сообщив об этом никому.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений, если они причинили крупный ущерб». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до четырёх лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец устроил лесной пожар
Общество, Фото:
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