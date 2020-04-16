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Коронавирус внёс коррективы в эстафету Победы в Бурятии

Коронавирус внёс коррективы в эстафету Победы в Бурятии
Общество,  Фото:Пограничное управление ФСБ по Бурятии
Эстафеты Победы проходит вынужденно без общественности

В Бурятию прибыл символ эстафеты Победы, которая проходит вдоль внешних границ государств СНГ, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по республике.

Эстафета Победы проходит по государственной границе России, а также вдоль внешних границ Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан, Республики Туркменистан и Республики Узбекистан.

Символ эстафеты Победы представители Бурятии приняли в Чите. С 12 по 14 апреля символ эстафеты побывал в Улан-Удэ, а также в Тункинском районе Бурятии.

В посёлке Монды Тункинского района символ передали делегации Пограничного управления ФСБ по Республике Тыва. Церемония состоялась у мемориала погибшим воинам-землякам, она завершилась возложением цветов к памятнику и салютом в дань памяти павшим воинам.

Традиция проводить эстафеты вдоль государственной границы у пограничников ведётся с 1936 года. До войны она носила спортивный характер. Сегодня это дань памяти защитникам рубежей Отечества, тем людям, которые ковали Великую Победу.

Эстафета Победы завершится 28 мая в Москве в Александровском саду у мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата».

- С учетом непростой обстановки, связанной с мерами по недопущению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), было принято решение о проведении памятных мероприятий в Бурятии по маршруту прохождения эстафеты Победы без привлечения общественности. Чествование ветеранов, отдание воинских почестей, митинги у мемориалов воинской славы, уроки мужества для подрастающего поколения будут проведены позднее, - сообщили в Пограничном управлении ФСБ по Бурятии.

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