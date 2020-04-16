Читинцу грозит пожизненный срок за изнасилование и убийство женщины



Зампрокурора Забайкальского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого за грабёж 28-летнего жителя Читы. Он обвиняется в изнасиловании, разбое и убийстве.



По версии следствия, в июле 2019 года мужчина на набережной реки Читинка напал на проходящую мимо женщину, изнасиловал и убил. После этого он забрал её деньги – полторы тысячи рублей и личные вещи.



- В ходе расследования в условиях неочевидности причастность мужчины к совершённому преступлению установлена с использованием записей камер видеофиксации, после чего он задержан и в настоящее время находится под стражей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд. В случае признания вины мужчине грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

