Читинцу грозит пожизненный срок за изнасилование и убийство женщины

Произошло всё летом прошлого года
Зампрокурора Забайкальского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого за грабёж 28-летнего жителя Читы. Он обвиняется в изнасиловании, разбое и убийстве.
По версии следствия, в июле 2019 года мужчина на набережной реки Читинка напал на проходящую мимо женщину, изнасиловал и убил. После этого он забрал её деньги – полторы тысячи рублей и личные вещи.
- В ходе расследования в условиях неочевидности причастность мужчины к совершённому преступлению установлена с использованием записей камер видеофиксации, после чего он задержан и в настоящее время находится под стражей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд. В случае признания вины мужчине грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Произошло всё летом прошлого года
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