Победительницей чемпионата стала ученица школы №1
В Бурятии прошёл онлайн-финал чемпионата для старшеклассников «Страница 20». Мероприятие в республике проходит уже в четвёртый раз. Организатор регионального этапа – Республиканская детско-юношеская библиотека.
В новом сезоне старшеклассники участвовали в школьных отборочных турах, а их победители сразу вышли в финал. Оргкомитет принял решение не отменять и не переносить мероприятие, а провести его дистанционно. Для этого объединились эксперты из Улан-Удэ, Новосибирска и Москвы. Чемпионкой Бурятии стала Аделина Нестерова, ученица школы №1.
Финал судили министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, директор детско-юношеской библиотеки Аюна Дашанимаева и актриса Молодёжного художественного театра Улан-Удэ Надежда Разуваева.
- Виртуальный турнир мало чем отличался от встречи в реале: участники читали лучших авторов для подростков, отечественных и зарубежных, и великую поэзию, а члены жюри оценивали их технику и артистизм. Разве что, полуфиналисты получали тексты в чате, да аплодисменты были беззвучными: микрофоны для трансляции приходилось отключать. Зато в трансляции на YouTube болельщики отрывались, как могли, - рассказал создатель чемпионата Михаил Фаустов.
Онлайн-чемпионат является очень востребованным форматом как у старшеклассников, так и у педагогов и родителей. Во время карантина школьники лишены обычного круга общения, а благодаря онлайн-трансляции они познакомились со сверстниками и вместе с друзьями увлечённо следили за исходом турнира. А взрослые получили возможность отвлечься от тяжёлых мыслей и послушать увлекательное чтение вслух, сообщают в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Победительница будет участвовать в финале региональной конференции «Восток», которая пройдёт в таком же онлайн-режиме.
В Бурятии финал чемпионата по чтению вслух прошёл в онлайн-режиме
Общество, Фото:
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