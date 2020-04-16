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В Бурятии финал чемпионата по чтению вслух прошёл в онлайн-режиме

В Бурятии финал чемпионата по чтению вслух прошёл в онлайн-режиме
Общество,  Фото:pixabay.com
Победительницей чемпионата стала ученица школы №1

В Бурятии прошёл онлайн-финал чемпионата для старшеклассников «Страница 20». Мероприятие в республике проходит уже в четвёртый раз. Организатор регионального этапа – Республиканская детско-юношеская библиотека.

В новом сезоне старшеклассники участвовали в школьных отборочных турах, а их победители сразу вышли в финал. Оргкомитет принял решение не отменять и не переносить мероприятие, а провести его дистанционно. Для этого объединились эксперты из Улан-Удэ, Новосибирска и Москвы. Чемпионкой Бурятии стала Аделина Нестерова, ученица школы №1.

Финал судили министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, директор детско-юношеской библиотеки Аюна Дашанимаева и актриса Молодёжного художественного театра Улан-Удэ Надежда Разуваева.

- Виртуальный турнир мало чем отличался от встречи в реале: участники читали лучших авторов для подростков, отечественных и зарубежных, и великую поэзию, а члены жюри оценивали их технику и артистизм. Разве что, полуфиналисты получали тексты в чате, да аплодисменты были беззвучными: микрофоны для трансляции приходилось отключать. Зато в трансляции на YouTube болельщики отрывались, как могли, - рассказал создатель чемпионата Михаил Фаустов.

Онлайн-чемпионат является очень востребованным форматом как у старшеклассников, так и у педагогов и родителей. Во время карантина школьники лишены обычного круга общения, а благодаря онлайн-трансляции они познакомились со сверстниками и вместе с друзьями увлечённо следили за исходом турнира. А взрослые получили возможность отвлечься от тяжёлых мыслей и послушать увлекательное чтение вслух, сообщают в пресс-службе минкультуры Бурятии.

Победительница будет участвовать в финале региональной конференции «Восток», которая пройдёт в таком же онлайн-режиме.
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