В Бурятии лесоруб спилил лишнего, чтобы получить побольше денег

Ущерб составил более 150 тысяч рублей
Днём 14 апреля полицейские совместно с сотрудниками лесхоза в ходе профилактического рейда в Гурульбинском участковом лесничестве обнаружили, что рядом с лесоделяной спилены неклеймёные деревья в количестве 28 штук.
При разбирательстве выяснилось, что к незаконной заготовке причастен 48-летний вальщик. Он пояснил, что намеренно осуществил рубку, чтобы за больший объём выполненной работы получить большую зарплату. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 150 тысяч рублей.
Полицейские обнаружили спиленную древесину на складе лесозаготовительной организации. Деревья, а также бензопила изъяты.
Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за умышленное повреждение имущества и квартирную кражу.
За незаконную вырубку деревьев возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. Вальщику грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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