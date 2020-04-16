 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Апреля

15 Апреля

Популярное

К 2021 году чистой водой будут обеспечены 20 тысяч улан-удэнцев

К 2021 году чистой водой будут обеспечены 20 тысяч улан-удэнцев
Общество,  Фото:pixabay.com
Строительство объектов водоснабжения в юго-западной части Улан-Удэ начнётся в этом году

В Бурятии продолжается реализация федерального проекта «Чистая вода».

В 2020 году планируется начать строительство объектов водоснабжения в юго-западной части Улан-Удэ. Это коснётся жителей микрорайонов: 108, 102, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122а, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 130, 130а. Таким образом, в 2021 году чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения будет обеспечено более 20 тысяч жителей. На сегодня пока в этих микрорайонах проживают чуть более 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.

В юго-западной части планируется проложить магистральные сети водоснабжения, насосные станции и контррезервуары. Общая протяжённость сетей водоснабжения составит около 3 км.

Трубопроводы будут прокладываться ниже глубины промерзания, следовательно, нет необходимости обогрева труб, и соответственно отсутствуют затраты энергоресурсов.

В магистральных водоводах учтён расход воды на хозяйственно-питьевые нужды и на наружное и внутреннее пожаротушение.

Также для осуществления забора воды пожарными машинами спроектированы пожарные гидранты. На сетях предусматривается установка затворов, воздушников, спускников, вантузов в пределах водопроводных колодцев и камер, что позволит проводить диагностику и контроль их состояния.

- Трубопроводы системы водоснабжения предусматриваются стойкими к агрессивному воздействию грунтов. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые, пожарные и производственные нужды соответствуют СанПин. Качество воды обеспечивается водоснабжающей организацией «Байкальские коммунальные системы». Для учёта расхода воды предусматриваются приборы учёта. Все мероприятия по строительству объектов водоснабжения завершатся в 2021 году. В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» предусматривается финансирование из федерального бюджета около 450 млн. рублей, из них на 2020 год – 359,795 млн. рублей, и на 2021 – 81,25 млн, - отметили в министерстве.

В Бурятии началась реализация федерального проекта «Чистая вода» в 2019 году. Его основная задача – повышение доли населения в обеспечении качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Программа рассчитана до 2024 года. За это время качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения должны быть обеспечены почти 66% жителей республики.

В 2019 году завершилось строительство пускового комплекса №2 водоснабжения левобережной части Улан – Удэ, насосной станции и систем водоснабжения по ул. Клеверная, Ковалевской, Шишкина, Крамского, Расковой, Ольховой, пер. Герцена и в микрорайоне Забайкальский Улан – Удэ. Таким образом более 7 тысяч жителей обеспечены чистой питьевой водой. Общая сумма затрат в 2019 году составила более 153 млн рублей.

В рамках соглашения, заключённого правительством Бурятии с минстроем России, предполагается выделить из федерального бюджета 1,251 млрд. рублей: в 2019 – 150,648 млн. рублей, 2020 – 352,599 млн. рублей, 2021 – 748,627 млн. рублей. При этом уровень софинансирования паспорта федерального проекта определен в соотношении: 98% на 2% (федеральный бюджет/ субъект РФ). Объем софинансирования из средств республиканского бюджета на 2019-20212 годы составил 25,548 млн. рублей.  
водоснабжение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Алиса Жамбалова вошла в состав сборной России на новый сезон
Алиса Жамбалова вошла в состав сборной России на новый сезон
Общество, 16.04.2020
Тренироваться она будет в группе немца Маркуса Крамера
В Забайкалье откроют группы для детей-инвалидов
В Забайкалье откроют группы для детей-инвалидов
Общество, 16.04.2020
Группы будут открыты в двух населённых пунктах
«Наконец-то пилон»: Улан-удэнец покорил соцсети изящным танцем
«Наконец-то пилон»: Улан-удэнец покорил соцсети изящным танцем
Общество, 16.04.2020
Тренер по Pole Dance Сергей Дармаев провёл домашнюю тренировку
Людмила Воронцова показала, как тягает шину
Людмила Воронцова показала, как тягает шину
Общество, 16.04.2020
Спортсменка поделилась с подписчиками программой утренних тренировок
Коронавирус внёс коррективы в эстафету Победы в Бурятии
Коронавирус внёс коррективы в эстафету Победы в Бурятии
Общество, 16.04.2020
Эстафеты Победы проходит вынужденно без общественности
В Бурятии финал чемпионата по чтению вслух прошёл в онлайн-режиме
В Бурятии финал чемпионата по чтению вслух прошёл в онлайн-режиме
Общество, 16.04.2020
Победительницей чемпионата стала ученица школы №1
К 2021 году чистой водой будут обеспечены 20 тысяч улан-удэнцев
К 2021 году чистой водой будут обеспечены 20 тысяч улан-удэнцев
Общество, 16.04.2020
Строительство объектов водоснабжения в юго-западной части Улан-Удэ начнётся в этом году
В Чите мужчина угнал машину друга
В Чите мужчина угнал машину друга
Общество, 16.04.2020
На автомобиле он попал в ДТП
В Иркутской области фермер жестоко обращался с животными
В Иркутской области фермер жестоко обращался с животными
Общество, 16.04.2020
Сельскохозяйственные животные находились в истощённом состоянии
В Бурятии благотворители перечислили свыше 9 млн на борьбу с коронавирусом
В Бурятии благотворители перечислили свыше 9 млн на борьбу с коронавирусом
Общество, 16.04.2020
На эти деньги закуплены средства индивидуальной защиты, автомобили для городских больниц
Читинцы заплатят 100 тысяч рублей за посещение лесов
Читинцы заплатят 100 тысяч рублей за посещение лесов
Общество, 16.04.2020
Забайкальцы проигнорировали запрет посещать леса
В Бурятии больные коронавирусом не соблюдали изоляцию
В Бурятии больные коронавирусом не соблюдали изоляцию
Общество, 16.04.2020
Большая часть выявленных случаев - это люди, которые были в контакте с ранее заболевшими. ВИДЕО
В лесах Улан-Удэ установят более 100 шлагбаумов и щитов
В лесах Улан-Удэ установят более 100 шлагбаумов и щитов
Общество, 16.04.2020
Они будут предупреждать о действующем противопожарном режиме и о клещах
Жители Бурятии удивились лебедю, облюбовавшему болото
Жители Бурятии удивились лебедю, облюбовавшему болото
Общество, 16.04.2020
Лебедь, видимо, зимовал где-то в городском парке и привык к людям

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^