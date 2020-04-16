К 2021 году чистой водой будут обеспечены 20 тысяч улан-удэнцев

Строительство объектов водоснабжения в юго-западной части Улан-Удэ начнётся в этом году



В Бурятии продолжается реализация федерального проекта «Чистая вода».



В 2020 году планируется начать строительство объектов водоснабжения в юго-западной части Улан-Удэ. Это коснётся жителей микрорайонов: 108, 102, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122а, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 130, 130а. Таким образом, в 2021 году чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения будет обеспечено более 20 тысяч жителей. На сегодня пока в этих микрорайонах проживают чуть более 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.



В юго-западной части планируется проложить магистральные сети водоснабжения, насосные станции и контррезервуары. Общая протяжённость сетей водоснабжения составит около 3 км.



Трубопроводы будут прокладываться ниже глубины промерзания, следовательно, нет необходимости обогрева труб, и соответственно отсутствуют затраты энергоресурсов.



В магистральных водоводах учтён расход воды на хозяйственно-питьевые нужды и на наружное и внутреннее пожаротушение.



Также для осуществления забора воды пожарными машинами спроектированы пожарные гидранты. На сетях предусматривается установка затворов, воздушников, спускников, вантузов в пределах водопроводных колодцев и камер, что позволит проводить диагностику и контроль их состояния.



- Трубопроводы системы водоснабжения предусматриваются стойкими к агрессивному воздействию грунтов. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые, пожарные и производственные нужды соответствуют СанПин. Качество воды обеспечивается водоснабжающей организацией «Байкальские коммунальные системы». Для учёта расхода воды предусматриваются приборы учёта. Все мероприятия по строительству объектов водоснабжения завершатся в 2021 году. В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» предусматривается финансирование из федерального бюджета около 450 млн. рублей, из них на 2020 год – 359,795 млн. рублей, и на 2021 – 81,25 млн, - отметили в министерстве.



В Бурятии началась реализация федерального проекта «Чистая вода» в 2019 году. Его основная задача – повышение доли населения в обеспечении качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Программа рассчитана до 2024 года. За это время качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения должны быть обеспечены почти 66% жителей республики.



В 2019 году завершилось строительство пускового комплекса №2 водоснабжения левобережной части Улан – Удэ, насосной станции и систем водоснабжения по ул. Клеверная, Ковалевской, Шишкина, Крамского, Расковой, Ольховой, пер. Герцена и в микрорайоне Забайкальский Улан – Удэ. Таким образом более 7 тысяч жителей обеспечены чистой питьевой водой. Общая сумма затрат в 2019 году составила более 153 млн рублей.



В рамках соглашения, заключённого правительством Бурятии с минстроем России, предполагается выделить из федерального бюджета 1,251 млрд. рублей: в 2019 – 150,648 млн. рублей, 2020 – 352,599 млн. рублей, 2021 – 748,627 млн. рублей. При этом уровень софинансирования паспорта федерального проекта определен в соотношении: 98% на 2% (федеральный бюджет/ субъект РФ). Объем софинансирования из средств республиканского бюджета на 2019-20212 годы составил 25,548 млн. рублей.

