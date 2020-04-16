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В Иркутской области фермер жестоко обращался с животными

В Иркутской области фермер жестоко обращался с животными
Общество,  Фото:pixabay.com
Сельскохозяйственные животные находились в истощённом состоянии

В Ольхонском районе владельца крестьянского (фермерского) хозяйства подозревают в нарушении требований ветеринарного законодательства.

Ветеринарная служба Иркутской области зафиксировала факт падежа сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском) хозяйстве (КФХ), расположенном в Куретском муниципальном образовании Ольхонского района. Специалисты ветеринарной службы совместно с представителями администрации муниципального образования провели обследование КФХ.

Было установлено, что на территории хозяйства с нарушениями требований ветеринарного законодательства в ненадлежащем санитарном и зоогигиеническом состоянии содержатся сельскохозяйственные животные: 73 головы крупного рогатого скота, в том числе пять голов молодняка, 52 головы мелкого рогатого скота.

Специалисты отметили, что в животноводческих помещениях несвоевременно проводится уборка, отсутствует необходимый запас кормов. Животные ослаблены и находятся в истощённом состоянии. Как в самом КФХ, так и на территории муниципалитета были обнаружены трупы крупного рогатого скота с номерами бирок хозяйства, молодняка и мелких рогатых животных.
Специалисты отобрали пробы для исключения особо опасных болезней животных. Возбудитель сибирской язвы не обнаружен. Причиной гибели животных явилось нарушение ветеринарно-санитарных и зоотехнических правил.

– В действиях владельца крестьянского (фермерского) хозяйства усматриваются признаки нарушения требований ветеринарного законодательства в части содержания сельскохозяйственных животных. Кроме того, имеются признаки жестокого обращения, нарушений ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, присутствуют признаки сокрытия от органов, осуществляющих федеральный государственный ветеринарный надзор, сведений о внезапном падеже животных, – пояснил руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный ветеринарный инспектор Сергей Шевченко.

Данные обследований и заключения специалистов ветеринарии направлены в Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, в Главное управление МВД по Иркутской области, прокуратуру Ольхонского района для принятия мер в пределах компетенции, сообщает пресс-служба ветеринарной службы Иркутской области.
Иркутская область фермеры
 
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