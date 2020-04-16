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Читинцы заплатят 100 тысяч рублей за посещение лесов

Читинцы заплатят 100 тысяч рублей за посещение лесов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Забайкальцы проигнорировали запрет посещать леса

Постановление правительства Забайкальского края о запрете посещения лесов на территории региона продолжает действовать в целях обеспечения пожарной безопасности. В период с 10 по 15 апреля сотрудники полиции выписали штрафы 26-ти нарушителям.

Люди, не соблюдающие правила, посещают леса, проводят пикники, разводят костры, что создаёт реальную опасность возникновения пожаров. Мобильная группа в составе сотрудников городской контрольной инспекции и УМВД выписали штрафы в размере в размере 4 тысяч рублей на каждого нарушителя постановления правительства, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

- Обратите внимание, что запрещено посещать лес и в пригородной зоне - в районе стадиона СибВО, микрорайонов Северный и Сосновый бор, базы «Берёзка», Молоковки и так далее. Просим проявить понимание, ведь эти меры направлены на то, чтобы сохранить наш лес от пожара, - сообщает пресс-служба администрации Читы.

В лесах Забайкальского края с 15 апреля введён режим чрезвычайной ситуации. Такое решение вызвано ситуацией с пожарами в Хилокском, Александрово-Заводском и Читинском районах края, риском распространения огня в других муниципальных образованиях. Постановление о введении режима ЧС ограничивает пребывание людей в лесах и въезд в них транспортных средств, а также проведение там определённых видов работ. Органы внутренних дели и краевой департамент ГО и ЧС принимают меры по обеспечению действия этого ограничения.

Также в Забайкальском крае введены ограничения по передвижению людей во избежание распространения новой коронавирусной инфекции среди населения. На нарушителей режима самоизоляции к 15 апреля составлено 1777 материалов по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил при угрозе возникновения ЧС).
Забайкальский край
 
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