 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Апреля

15 Апреля

Популярное

В лесах Улан-Удэ установят более 100 шлагбаумов и щитов

В лесах Улан-Удэ установят более 100 шлагбаумов и щитов
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
Они будут предупреждать о действующем противопожарном режиме и о клещах

С 7 апреля мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ввёл на территории города особый противопожарный режим. В этот период строго запрещается разводить костры, выжигать траву, сухой мусор и проводить пожароопасные работы. Также ограничен въезд в городские леса, за исключением транспорта лесоохраны, спасателей и аварийных служб.

Чтобы напомнить горожанам о требованиях пожарной безопасности, сотрудники управления по ЧС и Городского лесничества устанавливают заградительные шлагбаумы, информационные стенды и аншлаги об ограничении пребывания в городских лесах. Информационные щиты устанавливают на въездах в лесной массив, в местах возможного отдыха населения, на въездах в город в районе Верхней Березовки, Товарного двора и Аэропорта.

Всего будет установлено 46 щитов о введении ограничения пребывания в лесном массиве, 20 щитов «Берегите лес!», 30 щитов «Осторожно, клещи!», 60 шлагбаумов и 3 баннера.


Кроме того, сотрудники Улан-Удэнской поисково-спасательной службы ежедневно доводят информацию до населения с помощью громкоговорящих устройств, установленных на специализированных автомобилях. Особое внимание уделено микрорайонам, расположенным вблизи лесного массива.

С момента введения особого противопожарного режима ужесточаются административные санкции за нарушение его требований. Штраф на граждан составит до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – до 400 тысяч рублей, сообщили в управлении по информационной политике.

лес Мэрия Улан-Удэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии больные коронавирусом не соблюдали изоляцию
В Бурятии больные коронавирусом не соблюдали изоляцию
Общество, 16.04.2020
Большая часть выявленных случаев - это люди, которые были в контакте с ранее заболевшими
В лесах Улан-Удэ установят более 100 шлагбаумов и щитов
В лесах Улан-Удэ установят более 100 шлагбаумов и щитов
Общество, 16.04.2020
Они будут предупреждать о действующем противопожарном режиме и о клещах
Жители Бурятии удивились лебедю, облюбовавшему болото
Жители Бурятии удивились лебедю, облюбовавшему болото
Общество, 16.04.2020
Лебедь, видимо, зимовал где-то в городском парке и привык к людям
Читинцы перевели мошенникам более 220 тысяч
Читинцы перевели мошенникам более 220 тысяч
Общество, 16.04.2020
Аферисты сообщили, что их счета пытаются взломать
В Улан-Удэ оказывают помощь нуждающимся семьям
В Улан-Удэ оказывают помощь нуждающимся семьям
Общество, 16.04.2020
Помощь на сегодня оказана 25 семьям
В Бурятии волонтёры за время акции сшили более 14 тысяч масок
В Бурятии волонтёры за время акции сшили более 14 тысяч масок
Общество, 16.04.2020
Маски раздают медицинским работникам, одиноким пенсионерам, домам престарелых, приютам
В Иркутской области, несмотря на режим самоизоляции, на улицах много людей
В Иркутской области, несмотря на режим самоизоляции, на улицах много людей
Общество, 16.04.2020
Гуляют и дети, в том числе без присмотра родителей
В женской колонии Бурятии прошла акция «Брось сигарету!»
В женской колонии Бурятии прошла акция «Брось сигарету!»
Общество, 16.04.2020
Инициаторами мероприятия стали сами осуждённые
В Забайкалье участились случаи краж велосипедов
В Забайкалье участились случаи краж велосипедов
Общество, 16.04.2020
За последнюю неделю было зарегистрировано 5 фактов угона
Улан-удэнец украл подаренный телефон у знакомой
Улан-удэнец украл подаренный телефон у знакомой
Общество, 16.04.2020
Гаджет мужчина успел заложить в ломбард
В Прибайкальский нацпарк прилетают мигрирующие птицы
В Прибайкальский нацпарк прилетают мигрирующие птицы
Общество, 16.04.2020
В Иркутскую область уже прилетели чёрные аисты, орлы-карлики и коршуны
В Сети опубликовали фильм про выставку бурятского художника в Венеции
В Сети опубликовали фильм про выставку бурятского художника в Венеции
Общество, 16.04.2020
В ленте рассказывается о художнике Зорикто Доржиеве, неповторимом итальянском городе, где прошла его выставка

В Бурятии осуждённым рассказывают о профилактике инфекционных заболеваний
В Бурятии осуждённым рассказывают о профилактике инфекционных заболеваний
Общество, 16.04.2020
Осуждённые получают информацию по кабельному телевидению и радио
В ГУ МЧС по Бурятии организуют прямую линию по вопросам коррупции
В ГУ МЧС по Бурятии организуют прямую линию по вопросам коррупции
Общество, 16.04.2020
Вопросы с пометкой «Прямая линия» можно прислать на адрес электронной почты или позвонить по телефону

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^