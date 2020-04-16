В лесах Улан-Удэ установят более 100 шлагбаумов и щитов









С момента введения особого противопожарного режима ужесточаются административные санкции за нарушение его требований. Штраф на граждан составит до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – до 400 тысяч рублей, сообщили в управлении по информационной политике.





С 7 апреля мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ввёл на территории города особый противопожарный режим. В этот период строго запрещается разводить костры, выжигать траву, сухой мусор и проводить пожароопасные работы. Также ограничен въезд в городские леса, за исключением транспорта лесоохраны, спасателей и аварийных служб.Чтобы напомнить горожанам о требованиях пожарной безопасности, сотрудники управления по ЧС и Городского лесничества устанавливают заградительные шлагбаумы, информационные стенды и аншлаги об ограничении пребывания в городских лесах. Информационные щиты устанавливают на въездах в лесной массив, в местах возможного отдыха населения, на въездах в город в районе Верхней Березовки, Товарного двора и Аэропорта.Всего будет установлено 46 щитов о введении ограничения пребывания в лесном массиве, 20 щитов «Берегите лес!», 30 щитов «Осторожно, клещи!», 60 шлагбаумов и 3 баннера.Кроме того, сотрудники Улан-Удэнской поисково-спасательной службы ежедневно доводят информацию до населения с помощью громкоговорящих устройств, установленных на специализированных автомобилях. Особое внимание уделено микрорайонам, расположенным вблизи лесного массива.