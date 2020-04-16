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Жители Бурятии удивились лебедю, облюбовавшему болото

Жители Бурятии удивились лебедю, облюбовавшему болото
Общество, 
Лебедь, видимо, зимовал где-то в городском парке и привык к людям 

Жители посёлка Усть-Баргузин обратились к ФГБУ «Заповедное Подлеморье» с просьбой помочь лебедю, облюбовавшему болотце на окраине посёлка.

- Странно показалось людям, что птица их вовсе не боится и принимает предложенный корм. Привычнее для местных, когда дикая птица, да ещё лебедь, улетает при появлении на горизонте человека. Мимо посёлка летит много птиц, весна, но большинство из них держатся подальше от человека,- рассказывают в пресс-службе «Заповедного Подлемрья»

На вид молодой, ещё одинокий, лебедь, видимо, зимовал где-то в городском парке и привык к людям. Во многих городах лебеди, гуси и утки не в диковинку. «Такой мы сделали вывод, когда он продемонстрировал, что крылья целы, испугавшись резкого движения квадрокоптера и улетел», отметили в ФГБУ «Заповедное Подлемрье».

Помощь ветеринара ему оказалась не нужна. Однако на следующее утро вернулся туда, где ему предлагают хлеб, на радость растущему «фанклубу» из местных с детьми. 

 


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