В Улан-Удэ оказывают помощь нуждающимся семьям

Помощь на сегодня оказана 25 семьям
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Железнодорожного района принимает меры по оказанию помощи семьям, признанным находящимися в социально опасном положении.
Совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1, силами которых в благотворительную акцию привлечены участники автоклубов Улан-Удэ, общественная организация «Боевое братство», собраны и доставлены наборы с продуктами и товарами первой необходимости. Всего оказана помощь 25 семьям района, в которых проживает 71 ребёнок.
Ещё 57 семьям района будет оказана помощь спонсорами и депутатами района.
В дальнейшем работа по выявлению семей, нуждающихся в социальной поддержке, оказание помощи населению будет продолжена.
Администрация Железнодорожного района убедительно призывает граждан в период соблюдения санитарно-эпидемиологического режима не злоупотреблять спиртными напитками, не оставлять без внимания детей, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
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