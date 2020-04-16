В Улан-Удэ оказывают помощь нуждающимся семьям



Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Железнодорожного района принимает меры по оказанию помощи семьям, признанным находящимися в социально опасном положении.



Совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1, силами которых в благотворительную акцию привлечены участники автоклубов Улан-Удэ, общественная организация «Боевое братство», собраны и доставлены наборы с продуктами и товарами первой необходимости. Всего оказана помощь 25 семьям района, в которых проживает 71 ребёнок.



Ещё 57 семьям района будет оказана помощь спонсорами и депутатами района.



В дальнейшем работа по выявлению семей, нуждающихся в социальной поддержке, оказание помощи населению будет продолжена.



Администрация Железнодорожного района убедительно призывает граждан в период соблюдения санитарно-эпидемиологического режима не злоупотреблять спиртными напитками, не оставлять без внимания детей, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

