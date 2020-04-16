Читинцы перевели мошенникам более 220 тысяч

Аферисты сообщили, что их счета пытаются взломать



Три случая хищения денег произошли в Чите. Доверчивые горожане перевели на счета мошенников более 220 тысяч рублей. Во всех случаях потерпевшим звонили неизвестные и, представившись сотрудниками службы безопасности банка, сообщали, что их счета пытались взломать и украсть деньги.



Для того, чтобы это предотвратить, сбережения необходимо якобы перевести на резервные счета. Доверчивые граждане сообщили лжесотрудникам все реквизиты банковских карт, а некоторые из них сами снимали деньги и переводили их на счета, указанные мошенниками.



Ещё два аналогичных факта хищения денег были совершены в отношении жителей Дульдургинского и Чернышевского районов. У них мошенники похитили более 50 тысяч рублей.



В настоящее время полицейские устанавливают личности подозреваемых. Известно, что все деньги были переведены на счета, зарегистрированные в других регионах России, а также на «Яндекс-кошелёк», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

