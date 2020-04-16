Пьяный мужчина уснул возле дома в ДНТ
В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже сотового телефона у 33-летнего жителя Советского района.
Злоумышленник воспользовался тем, что пьяный мужчина спал возле дома в дачном товариществе. Увидев выпавшие из его кармана гаджет и банковскую карту, он остановил машину, в ДНТ горожанин приехал к родственникам, и совершил кражу. Ущерб составил более 7,5 тысяч рублей.
Ранее 35-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление, но уголовное дело было прекращено за примирением сторон.
Украденное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл телефон и банковскую карту у спящего на улице мужчины
Общество, Фото:
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