Улан-удэнец украл телефон и банковскую карту у спящего на улице мужчины

Пьяный мужчина уснул возле дома в ДНТ



В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже сотового телефона у 33-летнего жителя Советского района.



Злоумышленник воспользовался тем, что пьяный мужчина спал возле дома в дачном товариществе. Увидев выпавшие из его кармана гаджет и банковскую карту, он остановил машину, в ДНТ горожанин приехал к родственникам, и совершил кражу. Ущерб составил более 7,5 тысяч рублей.



Ранее 35-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление, но уголовное дело было прекращено за примирением сторон.



Украденное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

