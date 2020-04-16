В Бурятии волонтёры за время акции сшили более 14 тысяч масок

Общественная организация «Объединение женщин-буддисток Бурятии» шьют защитные маски для врачей и медсестёр, работающих в больницах, поликлиниках.
Как сообщал «Байкал-Daily», инициаторами акции стали три женщины - Очирма Баганова, Валерия Санжиева и Жаргал Аякова. Мужчины - добровольцы - помогают развозить маски по больницам, среди них известный общественник Тумэн Мытыпов.
- Маски не медицинские, но они будут важным подспорьем для наших врачей, медсестёр, которые сейчас находятся на передовой борьбы с вирусом. У них столько контактов за день, и если мы не позаботимся о них, то завтра они не только не смогут лечить нас, но и будут распространять болезнь сами, - написал ранее он на своей странице в соцсетях.
Перед тем, как привезти маски в БСМП, Тумэн Мытыпов проконсультировался у эпидемиолога больницы Оюны Цыреновой. Оюна Сергеевна рекомендовала волонтёрам шить двухслойные тканевые маски, плотно прилегающие к лицу, с возможностью вставок марлевых фильтров.
Как сообщили в пресс-службе медучреждения, в течение нескольких дней женщины – добровольцы - сшили 500 масок для врачей и медсестёр больницы.
Главный врач БСМП Дамбинима Самбуев выразил искреннюю благодарность всем добровольцам общественной организации от имени коллектива и от себя лично: «Вы и ваши коллеги показываете пример высокого идеала и духовности. Мы читали в книгах, слышали от своих старших поколений о мужестве, взаимопомощи нашего народа в трудные времена для страны. Глядя на вас, можно сказать, что вы являетесь таким же примером человеческой гуманности, бескорыстия и действий. Благодарим вас за то, что поддерживаете медицинских работников. И благодарим ваших родителей, что вырастили достойных сыновей и дочерей», - отметил он.
Кроме помощи медикам, волонтёры шьют и бесплатно раздают защитные маски особо нуждающейся категории населения – одиноким пенсионерам, домам престарелых, приютам. По 5-12 часов в день своего времени участники акции уделяют пошиву масок.
Всего в добром деле заняты более 40 швей, 10 водителей, 3 диспетчера, среди которых - врач-терапевт, юристы, строители, учителя. По словам Тумэна Мытыпова, с 30 апреля сшито и развезено по заявкам более 14 000 тканевых масок.