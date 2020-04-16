Гуляют и дети, в том числе без присмотра родителей
Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев призвал родителей строго соблюдать режим самоизоляции и не подвергать риску здоровье детей, выходя вместе с ними в общественные места без веских причин. Заявление глава региона сделал на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения на территории области коронавируса, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области индекс самоизоляции 15 апреля достиг рекордно низкого значения – 1,9. На улицах стало много людей, гуляют дети, в том числе без присмотра родителей. Игорь Кобзев подчеркнул, что среди заболевших в области шестеро несовершеннолетних. При этом не все они прибыли из других регионов - несколько человек заболели после контактов с инфицированными. В обсерваторах на карантине находится сейчас 44 ребёнка.
- Коронавирус не знает границ и для вируса не имеет значение возраст. Мы не можем спрогнозировать все последствия. Я обращаюсь ко всем родителям: в ваших силах сохранить ребёнку жизнь. Не выходите с детьми на улицу без крайней нужды, приучайте ребёнка пользоваться средствами защиты, держите под контролем все контакты, – призвал руководитель региона.
По данным оперативного штаба в Иркутской области количество случаев заражения коронавирусом в регионе - 49 человек, госпитализировано 43 пациента. Выздоровело четверо, умерло два человека.
Как сообщал «Байкал-Daily», число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Бурятии выросло до 103 случаев. Из них 24 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы. Два человека скончались: 73-летняя женщина умерла 6 апреля, а 86-летняя больная – 14-го апреля. В стационаре продолжают лечение 75 человек.
В Иркутской области, несмотря на режим самоизоляции, на улицах много людей
Общество, Фото:
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