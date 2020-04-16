В женской колонии Бурятии прошла акция «Брось сигарету!»

Инициаторами мероприятия стали сами осуждённые



В исправительной колонии №7 Бурятии провели акцию - «Брось сигарету!». Инициативу проявили сами осуждённые женщины, которые решили попробовать свои силы, чтобы расстаться с вредной привычкой, сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.



Каждый отряд учреждения провёл большую работу по подготовке агитационной кампании, направленной на поддержку акции. Были нарисованы информационные плакаты и изготовлен реквизит для церемонии прощания с табаком.



- Мы решили провести такую акцию коллективно, потому что вместе это сделать проще, будем поддерживать друг друга, - рассказывают осуждённые женщины.

