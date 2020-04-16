 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Апреля

15 Апреля

Популярное

В Забайкалье участились случаи краж велосипедов

В Забайкалье участились случаи краж велосипедов
Общество,  Фото:pixabay.com
За последнюю неделю было зарегистрировано 5 фактов угона

С наступлением тёплого времени года на улицах Читы и крупных населённых пунктов стало заметно больше велосипедов. Наряду с этим чаще стали поступать обращения в полицию о хищениях двухколёсного транспорта, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Только за последнюю неделю в Чите и районах края было зарегистрировано пять фактов хищения велосипедов. Так, вечером 15 апреля неизвестные украли велосипед «Форвард» оставленный без присмотра в подъезде одного из домов в Центральном районе Читы.

Аналогичный случай произошёл в Ингодинском районе города. Там злоумышленники совершили кражу двух оставленных на лестничной площадке велосипедов, перекусив запирающие механизмы.
кража Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии волонтёры за время акции сшили более 14 тысяч масок
В Бурятии волонтёры за время акции сшили более 14 тысяч масок
Общество, 16.04.2020
Маски раздают медицинским работникам, одиноким пенсионерам, домам престарелых, приютам
В Иркутской области, несмотря на режим самоизоляции, на улицах много людей
В Иркутской области, несмотря на режим самоизоляции, на улицах много людей
Общество, 16.04.2020
Гуляют и дети, в том числе без присмотра родителей
В женской колонии Бурятии прошла акция «Брось сигарету!»
В женской колонии Бурятии прошла акция «Брось сигарету!»
Общество, 16.04.2020
Инициаторами мероприятия стали сами осуждённые
В Забайкалье участились случаи краж велосипедов
В Забайкалье участились случаи краж велосипедов
Общество, 16.04.2020
За последнюю неделю было зарегистрировано 5 фактов угона
Улан-удэнец украл подаренный телефон у знакомой
Улан-удэнец украл подаренный телефон у знакомой
Общество, 16.04.2020
Гаджет мужчина успел заложить в ломбард
В Прибайкальский нацпарк прилетают мигрирующие птицы
В Прибайкальский нацпарк прилетают мигрирующие птицы
Общество, 16.04.2020
В Иркутскую область уже прилетели чёрные аисты, орлы-карлики и коршуны
В Сети опубликовали фильм про выставку бурятского художника в Венеции
В Сети опубликовали фильм про выставку бурятского художника в Венеции
Общество, 16.04.2020
В ленте рассказывается о художнике Зорикто Доржиеве, неповторимом итальянском городе, где прошла его выставка

В Бурятии осуждённым рассказывают о профилактике инфекционных заболеваний
В Бурятии осуждённым рассказывают о профилактике инфекционных заболеваний
Общество, 16.04.2020
Осуждённые получают информацию по кабельному телевидению и радио
В ГУ МЧС по Бурятии организуют прямую линию по вопросам коррупции
В ГУ МЧС по Бурятии организуют прямую линию по вопросам коррупции
Общество, 16.04.2020
Вопросы с пометкой «Прямая линия» можно прислать на адрес электронной почты или позвонить по телефону

В Иркутской области и Забайкалье увеличилось число больных коронавирусом
В Иркутской области и Забайкалье увеличилось число больных коронавирусом
Общество, 16.04.2020
Бурятия является антилидером среди соседних регионов
В Бурятии потушили 3 лесных пожара
В Бурятии потушили 3 лесных пожара
Общество, 16.04.2020
Сейчас продолжается работа по дотушиванию одного лесного пожара
В Забайкалье 30 тысяч бахил и 40 тысяч перчаток распределят по медикам
В Забайкалье 30 тысяч бахил и 40 тысяч перчаток распределят по медикам
Общество, 16.04.2020
Защитные средства отправили крупные компании
В отрасли ЖКХ Бурятии на сегодня работают более 4,5 тысяч человек
В отрасли ЖКХ Бурятии на сегодня работают более 4,5 тысяч человек
Общество, 16.04.2020
Проводится ежедневный мониторинг: сколько человек работают на предприятиях, сколько из них на удалённой работе, наличие инфицированных людей и т.д.
В соцсетях запустили челлендж в память о директоре Бурятского лицея
В соцсетях запустили челлендж в память о директоре Бурятского лицея
Общество, 16.04.2020
Выпускники Бурятского лицея-интерната вспоминают яркие истории о Жалсане Санжиеве
Улан-удэнец избил и ограбил 79-летнего мужчину
Улан-удэнец избил и ограбил 79-летнего мужчину
Общество, 16.04.2020
Злоумышленника задержали во время распития алкоголя на улице

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^