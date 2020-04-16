За последнюю неделю было зарегистрировано 5 фактов угона
С наступлением тёплого времени года на улицах Читы и крупных населённых пунктов стало заметно больше велосипедов. Наряду с этим чаще стали поступать обращения в полицию о хищениях двухколёсного транспорта, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Только за последнюю неделю в Чите и районах края было зарегистрировано пять фактов хищения велосипедов. Так, вечером 15 апреля неизвестные украли велосипед «Форвард» оставленный без присмотра в подъезде одного из домов в Центральном районе Читы.
Аналогичный случай произошёл в Ингодинском районе города. Там злоумышленники совершили кражу двух оставленных на лестничной площадке велосипедов, перекусив запирающие механизмы.
В Забайкалье участились случаи краж велосипедов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Маски раздают медицинским работникам, одиноким пенсионерам, домам престарелых, приютам
Гуляют и дети, в том числе без присмотра родителей
Инициаторами мероприятия стали сами осуждённые
За последнюю неделю было зарегистрировано 5 фактов угона
Гаджет мужчина успел заложить в ломбард
В Иркутскую область уже прилетели чёрные аисты, орлы-карлики и коршуны
В ленте рассказывается о художнике Зорикто Доржиеве, неповторимом итальянском городе, где прошла его выставка
Осуждённые получают информацию по кабельному телевидению и радио
Вопросы с пометкой «Прямая линия» можно прислать на адрес электронной почты или позвонить по телефону
Бурятия является антилидером среди соседних регионов
Сейчас продолжается работа по дотушиванию одного лесного пожара
Защитные средства отправили крупные компании
Проводится ежедневный мониторинг: сколько человек работают на предприятиях, сколько из них на удалённой работе, наличие инфицированных людей и т.д.
Выпускники Бурятского лицея-интерната вспоминают яркие истории о Жалсане Санжиеве
Злоумышленника задержали во время распития алкоголя на улице