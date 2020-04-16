В Забайкалье участились случаи краж велосипедов

За последнюю неделю было зарегистрировано 5 фактов угона



С наступлением тёплого времени года на улицах Читы и крупных населённых пунктов стало заметно больше велосипедов. Наряду с этим чаще стали поступать обращения в полицию о хищениях двухколёсного транспорта, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Только за последнюю неделю в Чите и районах края было зарегистрировано пять фактов хищения велосипедов. Так, вечером 15 апреля неизвестные украли велосипед «Форвард» оставленный без присмотра в подъезде одного из домов в Центральном районе Читы.



Аналогичный случай произошёл в Ингодинском районе города. Там злоумышленники совершили кражу двух оставленных на лестничной площадке велосипедов, перекусив запирающие механизмы.

