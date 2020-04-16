Гаджет мужчина успел заложить в ломбард
14 апреля в Железнодорожный отдел полиции Улан-Удэ поступило сообщение от 20-летней горожанки. Девушка сообщила, что около месяца назад приятель, приходивший к ней в гости, украл её мобильный. Телефон был подарен заявительнице на день рождения и заряжался в одной из комнат.
Незаметно совершив кражу гаджета, которым владелица так и не успела воспользоваться, молодой человек скрылся. Длительное время девушка не обращалась в полицию в надежде, что приятель вернёт имущество, но этого так и не произошло. Ущерб составил семь тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого – ранее судимого 30-летнего улан-удэнца. Телефон он успел заложить в ломбард. Преступление злоумышленник совершил, будучи условно осуждённым за кражу денег с банковской карты.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл подаренный телефон у знакомой
Общество, Фото:
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