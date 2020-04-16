В Прибайкальский нацпарк прилетают мигрирующие птицы

В Иркутскую область уже прилетели чёрные аисты, орлы-карлики и коршуны
В Иркутской области вслед за приходом тёплого фронта в середине марта стали появляться мигрирующие птицы. Природно-климатические процессы идут своим чередом - полевые научные работы в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» начались как обычно.
Первые монгольские чайки, огари и серые журавли отмечены уже в конце марта. Этой весной, вместе с галками в Приольхонье залетела необычная для этих мест птица — клушица.
- Я вышел во двор дома и увидел на загоне для скота необычную птицу. Вроде похожа на ворону, но помельче, постройнее. Когда присмотрелся получше, то увидел, что клюв у неё не чёрный, а красный и загнут книзу. Затем она пару раз залетала ещё в течение нескольких дней, но сфотографировать её, к сожалению, не получилось, - рассказал работник местной фермы.
Начало апреля ознаменовалось прилётом жаворонков, белых трясогузок и обыкновенных каменок. Кроме огарей, на озёрах стали появляться лебеди и другие водоплавающие птицы, которые после непродолжительного отдыха улетят дальше на север. Необычным в этом году является ранний прилёт чёрного аиста - вида, занесённого в Красную книгу России. Взрослая птица была отмечена в устье реки Анга.
- Из мигрирующих хищных птиц на территории уже появились: чёрный коршун пустельга, канюк, лунь. Была интересная встреча редкого у нас, краснокнижного хищника — орла-карлика. В Приольхонье проведены наблюдения на многолетних гнездовых участках, другого редкого вида, самого крупного орла — беркута. Радует тот факт, что в этом году орлы держались практически у всех своих гнёзд, - рассказывают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
В рамках работ по соблюдению природоохранного законодательства начались работы по обследованию линий электропередач (ЛЭП). На территории Прибайкальского нацпарка выявляются наиболее опасные для птиц участки, принимаются меры к владельцам ЛЭП по оборудованию этих конструкций птицезащитными устройствами.
В Прибайкальский нацпарк прилетают мигрирующие птицы
Общество, Фото:
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