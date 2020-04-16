В ГУ МЧС по Бурятии организуют прямую линию по вопросам коррупции

Вопросы с пометкой «Прямая линия» можно прислать на адрес электронной почты или позвонить по телефону



17 апреля в Главном управлении МЧС России по Бурятии будет организована прямая линия с жителями и организациями по вопросам противодействия коррупции.



- Если у вас имеется информация о ситуациях, которые могут привести к конфликту интересов, сообщите нам о данном факте. Вопросы на заданную тему с пометкой «Прямая линия» можно прислать на адрес электронной почты: post-mchs-gu@yandex.ru или позвонить по телефону: 8 (3012) 373-287 с 14 до 16.30 по местному времени, - сообщили в пресс-службе Главного управления.

