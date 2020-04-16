Бурятия является антилидером среди соседних регионов
По данным оперштаба, на 15 апреля в Иркутской области 49 случаев заражения коронавирусом. 43 человека госпитализировано, 4 выздоровело, 2 умерло. Накануне сообщалось о 47 заражённых.
В Забайкальском крае за прошедшие сутки госпитализированы ещё двое человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. Таким образом, в регионе на данный момент 30 лабораторно подтверждённых случаев, в одном случае мужчина выздоровел и был выписан в феврале. Об этом 16 апреля сообщает оперативный региональный штаб по коронавирусу.
В Бурятии на сегодня 103 лабораторно подтверждённых случая. Из них 24 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы. Два человека скончались: 73-летняя женщина умерла 6 апреля, а 86-летняя больная – 14-го апреля. В стационаре продолжают лечение 75 человек. На данный момент ещё двух пациентов доставляют на госпитализацию.
В Иркутской области и Забайкалье увеличилось число больных коронавирусом
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