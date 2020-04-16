В соцсетях запустили челлендж в память о директоре Бурятского лицея

Выпускники Бурятского лицея-интерната вспоминают яркие истории о Жалсане Санжиеве
Ко дню памяти народного педагога, бывшего директора Республиканского бурятского лицея-интерната Жалсана Батуевича Санжиева выпускники бурятского лицея запустили акцию «Расскажи свою школьную историю…».
19 апреля 2020 года любимому учителю исполнилось бы 75 лет. Жалсан Батуевич 40 лет посвятил образованию, вместе с коллективом школы-интерната создавали атмосферу творчества в учёбе, искусстве, спорте и быту.
- Замысел акции в том, что все желающие вспоминают Жалсана Батуевича интересными историями, видео, фотографиями. Посты должны иметь хэштэг #жалсансанжиев и тем самым выпускники, коллеги находящиеся в разных уголках мира вспомнят Жалсана Батуевича - человека, болеющего за сохранение родного языка, пытавшегося через детское творчество познакомить весь мир с культурным богатством бурятского народа, - сообщается в паблике «buryatia.news» в Инстаграм.
Выпускники Жалсана Батуевича самыми тёплыми словами отзываются о нём в своих рассказах. Вот лишь некоторые из них:
«Мы собирались на Алтаргану в Агинск. Коричневый пазик быстро забивался матрасами, музыкальной аппаратурой, народными музыкальными инструментами, тушёнкой и сухарями, а на поручни вешались десятки чехлов набитые костюмами. Летний зной вперемешку с запахом бензина и канифоли надолго врезается в память. В пролёте между сиденьями поставили колонки и в дальней дороге на них по переменке ложились отдохнуть, так сказать «вытянуть ноги». Была очередь Жалсана Батуевича, а он сказал: «Пусть дети подольше полежат, хоть отдохнут»….
Умение накладывать сценический макияж , вплетать косы во время движения автобуса и переодеваться из костюма в костюм, когда между танцами трёхминутная песня… Всё это было и вспоминается с улыбкой. В каждой такой нелёгкой поездке вместе со всеми нами, преодолевая неудобства, и в тех же условиях, ехал он – человек, который был у руля нашего лицея, человек, который сам ездил по республике и находил творческих детей. Директор, который в трудные 90-е годы искал дополнительный бюджет, чтобы у его детей – учеников интерната - был хотя бы маленький кусочек масла на хлебе и лишняя конфетка «Полёт», это всё он – наш Жалсан Батуевич. Его нет с нами уже много лет…
Жалсан Батуевич заряжал энергией, его не хотелось подводить, потому что мы знали, всё, что он делает, он делает это для нас и ради нас. Спасибо вам за всё…», - поделилась историей в соцсети Александра Булутова.
«Я уверена, что у каждого выпускника нашей школы с именем Жалсан Батуевича связаны очень светлые, по-домашнему родные воспоминания. Он был учителем и человеком с большой буквы, который всем сердцем болел за нашу школу, за каждого учителя и ученика, человеком, который смог объединить каждого в нашей школе в одну большую и крепкую семью. Ведь не зря интернатская дружба это на века.
Как в калейдоскопе вспоминаются наши гастроли с «Нараном» во главе сЖалсаном Батуевичем и Татьяной Григорьевной: Англия, Монголия, Москва, Иркутск, Красноярск, Еравна, Усть-Орда, где мы только не побывали.
Вспомнился один забавный случай. Как-то Жалсан Батуевич в Москве купил большой чёрный таз и какие-то непонятные листья. Мы пока ехали домой недоумевали, зачем всё это. Через несколько дней наши непонятные предметы превратились в школе в настоящую достопримечательность - в самый настоящий фонтан с пальмами. Такого фонтана ни в одной школе не было! А мы потом долго хвастались: это мы фонтан привезли. Сейчас очень не хватает Жалсана Батуевича, но самое главное, что он жив в наших словав, в наших сердцах и воспоминаниях», - поделилась воспоминаниями Светлана Жамбуева.
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Выпускники Бурятского лицея-интерната вспоминают яркие истории о Жалсане Санжиеве
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