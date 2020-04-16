В Бурятии потушили 3 лесных пожара

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Сейчас продолжается работа по дотушиванию одного лесного пожара



За последние сутки проводились работы по тушению 4 лесных пожаров в Джидинском и Еравнинском районах.



Общая площадь, пройденная огнём, составила около 68 га. Все лесные пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работали 348 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействована 51 единица лесопожарной техники.



Три лесных пожара ликвидированы, ещё один лесной пожар на площади 15 га локализован, продолжается работа по его дотушиванию. На тушении работают 157 человек, задействовано 27 единиц лесопожарной техники.



На утро 16 апреля новых очагов возгорания не обнаружено, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



