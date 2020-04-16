Проводится ежедневный мониторинг: сколько человек работают на предприятиях, сколько из них на удалённой работе, наличие инфицированных людей и т.д.
В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции минстрой Бурятии проводит ежедневный мониторинг работы ресурсоснабжающих организаций.
Министерство проводит ежедневный мониторинг: сколько человек работают, сколько из них на удалённой работе, наличие инфицированных людей, а также возможность размещения персонала на предприятии и изменения цен на топливо в ресурсоснабжающих организациях. Отрасль ЖКХ продолжает свою работу в усиленном режиме. Так, в Бурятии на сегодня работают 82 ресурсоснабжающие организации и 4689 человек. Инфицированных нет.
- На предприятиях сферы ЖКХ усилены меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Во всех помещениях предприятия проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Также в помещениях установлены дезинфекторы для рук. На всех муниципальных предприятиях блока ЖКХ ужесточён пропускной режим, ведётся мониторинг состояния здоровья работников, сотрудники при входе на предприятие проходят процедуру замера температуры тела. Ответственные лица следят за запасами дезинфицирующих и антибактериальных средств, - сообщили в пресс-службе минстроя республики.
На случай ЧС минстроем Бурятии разработан комплекс мер по работе ресурсоснабжающих организаций, в случае если на предприятии появится инфицированный коронавирусом работник. Предприятия обязаны принять все необходимые меры для своего непрерывного функционирования. Ежедневно главы районов отчитываются о принятых мерах.
В отрасли ЖКХ Бурятии на сегодня работают более 4,5 тысяч человек
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