В Забайкалье 30 тысяч бахил и 40 тысяч перчаток распределят по медикам

Общество, Фото: правительство Забайкальского края

Защитные средства отправили крупные компании



30 тысяч бахил для медиков и 40 тысяч латексных перчаток поступила в Забайкальский край. Очередную партию средств защиты в регион направили крупные компании, работающие на территории Забайкалья. Об том рассказал заместитель председателя правительства края Михаил Чуркин.



- Нам очень помогают резиденты территории опережающего развития «Забайкалья» и существующие и будущие, а также бизнес, который давно работает на нашей территории. Сегодня мы поучили 30 тысяч бахил для медиков и боле 40 тысяч латексных перчаток. Кроме того, ожидается поставка 90 тысяч масок от компании, которая занимается строительством микрорайона «Хороший» в Чите, - уточнил вице-премьер.



Такую помощь оказывают Забайкалью 12 инвесторов, которые продолжают делать поставки. Защитные маски, дезинфицирующие средства, перчатки и другие средства индивидуальной защиты распределяют медицинским и социальным работникам, сотрудникам полиции и других специализированных служб, обеспечивающих порядок и безопасность в регионе.



Гуманитарная помощь со средствами защиты продолжает поступать в Забайкальский край. Вторую партию из 100 тысяч медицинских масок приняли в регионе 13 апреля. Первая партия из более 30 тысяч одноразовых перчаток была передана двум комплексным центрам соцобслуживания «Милосердие» и «Берегиня», а также сотрудникам специализированных служб, сообщает пресс-служба краевого правительства.

