 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Апреля

15 Апреля

Популярное

В Бурятии составили сотни протоколов за нарушение изоляции

В Бурятии составили сотни протоколов за нарушение изоляции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На улицах работают мобильные группы и патрули полиции

Мобильные группы правительства Бурятии составили уже 144 протокола за нарушение организация и гражданами режима ограничительных мероприятий. Также полицейские составили и направили в суды уже 312 административных протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Для работы в районах Бурятии сформировано 66 мобильных групп, сообщили в правительстве республики. Как сообщал «Байкал-Daily», составе каждой группы по три человека: представитель муниципальной власти, представитель государственной власти, который имеет право выписывать протокол об административном нарушении, и сотрудник полиции. Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов предупредил, что «время бесед» кончилось, пришло время «жёсткого реагирования» и активных штрафов. Всё это по причине того, что, как выразился глава «люди начали расслабляться» и чаще нарушать режим самоизоляции.

- Составлению протоколов об административных правонарушениях предшествуют профилактические мероприятия: проведено свыше шести тысяч бесед с гражданами, индивидуальными предпринимателями, представителями юридических лиц. На сегодняшний день контролем охвачены 3080 объектов, при этом выявлено 411 нарушений. По результатам проверок составлено 144 протокола об административных правонарушениях, из них 41 протокол составлен сотрудниками полиции. Работа ведётся в постоянном режиме по всей республике, включая выходные дни, - сообщил руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов.

Ранее в Улан-Удэ с 26 марта по 10 апреля работали 77 мобильных групп. На первом этапе они проводили разъяснительную работу с организациями и предприятиями о необходимости приостановить деятельность. Затем проверяли, кто в нарушение указа продолжает работу.

Всего было проверено более 2,5 тысяч объектов, выявлено 535 нарушений, сообщения о которых направлены в МВД. Из них сотрудники МВД в Роспотребнадзор направили 121 материал, имеющий признаки административного правонарушения, предусмотренного ст.6.3 ч.1 КОАП РФ.

С 10 апреля на рейды по городу вышли 30 бригад для профилактической работы и составления административных протоколов. С пятницы было проверено 2828 объектов и 1787 граждан, всего по Улан-Удэ составлено 20 протоколов на физических лиц и четыре - на юридических лиц по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Совместно с органами исполнительной власти работают 55 мобильных патрулей полиции. Выставлены посты ГИБДД для регулирования дорожного движения при въездах на территорию семи районов республики.
коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сегодня улан-удэнцам некоторые марштурки придётся ждать по часу
Сегодня улан-удэнцам некоторые марштурки придётся ждать по часу
Общество, 16.04.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 16 апреля
Контактировавший с больным коронавирусом маршрутчик развозил улан-удэнцев
Контактировавший с больным коронавирусом маршрутчик развозил улан-удэнцев
Общество, 16.04.2020
Мужчина вышел на линию в последний день самоизоляции
В Улан-Удэ появились «Тележки добра»
В Улан-Удэ появились «Тележки добра»
Общество, 16.04.2020
Предпринимателей приглашают к участию в акции
В Улан-Удэ немного потеплеет
В Улан-Удэ немного потеплеет
Общество, 16.04.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 апреля по республике преимущественно без осадков
Автопарк Усть-Баргузинского лесхоза пополнился новой техникой
Автопарк Усть-Баргузинского лесхоза пополнился новой техникой
Общество, 15.04.2020
Также ожидается поступление низкорамного трала
В Бурятии школьники участвуют в дистанционном конкурсе рисунков
В Бурятии школьники участвуют в дистанционном конкурсе рисунков
Общество, 15.04.2020
Ребята представили на суд жюри более 800 работ по безопасности дорожного движения
Юных забайкальцев приглашают в «Академию маленьких гениев»
Юных забайкальцев приглашают в «Академию маленьких гениев»
Общество, 15.04.2020
Сотрудники филармонии запустили творческий онлайн-проект
Читинец украл электроинструменты из камеры хранения в супермаркете
Читинец украл электроинструменты из камеры хранения в супермаркете
Общество, 15.04.2020
Злоумышленник услышал разговор работников магазина о вещах, забытых покупателем
Гражданин Казахстана пытался подкупить забайкальских полицейских
Гражданин Казахстана пытался подкупить забайкальских полицейских
Общество, 15.04.2020
За 3 тысячи мужчина хотел отделаться от административной ответственности
Фотоархив: Улан-Удэ в 2004 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2004 году
Общество, 15.04.2020
Исчезнувшие достопримечательности и необычные уголки Улан-Удэ, которых больше нет. Всё это на фотографиях Сергея Тарасенко 2004 года

В Улан-Удэ дворники работают с 6 утра до 19 часов вечера
В Улан-Удэ дворники работают с 6 утра до 19 часов вечера
Общество, 15.04.2020
В мэрии рассказали о работе уборщика улиц
Жителям Бурятии напомнили про варку яиц не менее 10 минут
Жителям Бурятии напомнили про варку яиц не менее 10 минут
Общество, 15.04.2020
В Роспотребнадзоре Бурятии напомнили правила покупки продуктов к Пасхе
В Улан-Удэ 70 бомжей находятся на изоляции в центре «Шанс»
В Улан-Удэ 70 бомжей находятся на изоляции в центре «Шанс»
Общество, 15.04.2020
Ещё 8 бездомных женщин проживают в приюте «Надежда»
В Бурятию прибыла пожарная автоцистерна
В Бурятию прибыла пожарная автоцистерна
Общество, 15.04.2020
В Кабанский лесхоз прибыла новая пожарная автоцистерна «ГАЗ», закупленная в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов»
Юным талантам Иркутской области увеличили стипендию
Юным талантам Иркутской области увеличили стипендию
Общество, 15.04.2020
Сумма выплат теперь составит 50 тысяч рублей

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^