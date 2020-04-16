В Бурятии составили сотни протоколов за нарушение изоляции

На улицах работают мобильные группы и патрули полиции



Мобильные группы правительства Бурятии составили уже 144 протокола за нарушение организация и гражданами режима ограничительных мероприятий. Также полицейские составили и направили в суды уже 312 административных протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.



Для работы в районах Бурятии сформировано 66 мобильных групп, сообщили в правительстве республики. Как сообщал «Байкал-Daily», составе каждой группы по три человека: представитель муниципальной власти, представитель государственной власти, который имеет право выписывать протокол об административном нарушении, и сотрудник полиции. Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов предупредил, что «время бесед» кончилось, пришло время «жёсткого реагирования» и активных штрафов. Всё это по причине того, что, как выразился глава «люди начали расслабляться» и чаще нарушать режим самоизоляции.



- Составлению протоколов об административных правонарушениях предшествуют профилактические мероприятия: проведено свыше шести тысяч бесед с гражданами, индивидуальными предпринимателями, представителями юридических лиц. На сегодняшний день контролем охвачены 3080 объектов, при этом выявлено 411 нарушений. По результатам проверок составлено 144 протокола об административных правонарушениях, из них 41 протокол составлен сотрудниками полиции. Работа ведётся в постоянном режиме по всей республике, включая выходные дни, - сообщил руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов.



Ранее в Улан-Удэ с 26 марта по 10 апреля работали 77 мобильных групп. На первом этапе они проводили разъяснительную работу с организациями и предприятиями о необходимости приостановить деятельность. Затем проверяли, кто в нарушение указа продолжает работу.



Всего было проверено более 2,5 тысяч объектов, выявлено 535 нарушений, сообщения о которых направлены в МВД. Из них сотрудники МВД в Роспотребнадзор направили 121 материал, имеющий признаки административного правонарушения, предусмотренного ст.6.3 ч.1 КОАП РФ.



С 10 апреля на рейды по городу вышли 30 бригад для профилактической работы и составления административных протоколов. С пятницы было проверено 2828 объектов и 1787 граждан, всего по Улан-Удэ составлено 20 протоколов на физических лиц и четыре - на юридических лиц по статье 20.6.1 КоАП РФ.



Совместно с органами исполнительной власти работают 55 мобильных патрулей полиции. Выставлены посты ГИБДД для регулирования дорожного движения при въездах на территорию семи районов республики.

