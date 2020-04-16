Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 16 апреля
⠀
В комитете по транспорту администрации Улан-Удэ сообщили график движения общественного транспорта на завтра, 16 апреля.
⠀
МУП «Управление трамвая»: на линию выйдут 27 вагонов. Интервал движения по трамвайным маршрутам №№ 1, 2, 4 в часы «пик» - 6-19 мин., в «непиковое» время - 19-26 мин.
⠀
По маршруту № 5 будет организовано движение одного трамвая в утренний и вечерний час «пик»:
- в 7:12 отправление с конечной остановки в мкр. Мелькомбинат;
- в 7:51 отправление с конечной остановки в мкр. Шишковка;
- в 17:15 отправление с конечной остановки в мкр. Шишковка.
⠀
МУП «Городские маршруты»: движение 10 автобусов по маршрутам №№ 3, 12, 134, 135, 16, 16К, 31 - по графику выходного дня, 31К - по графику рабочего дня.
⠀
Частные перевозчики:
- по маршрутам №№ 2, 3, 4, 15, 19, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44: в часы «пик» интервал 10-25 мин., в «непиковое время» - 30-60 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19:00, 20:00.
- по маршруту № 28 отправление автобуса с Первого поля в 6.30, 7.30; из мкр. Сокол - в 6:30, 7:30.
⠀
Работа маршрутов под номерами 51, 54, 80 приостановлена.
⠀
Время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru.
⠀
По вопросам работы городского общественного транспорта можно обратиться на телефон «горячей линии»: 45-45-53. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» -43-41-23.
⠀
- В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции пассажирам городского общественного транспорта рекомендуют использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены, - отметили в управлении по информационной политике.
Сегодня улан-удэнцам некоторые марштурки придётся ждать по часу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 16 апреля
Мужчина вышел на линию в последний день самоизоляции
Предпринимателей приглашают к участию в акции
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 апреля по республике преимущественно без осадков
Также ожидается поступление низкорамного трала
Ребята представили на суд жюри более 800 работ по безопасности дорожного движения
Сотрудники филармонии запустили творческий онлайн-проект
Злоумышленник услышал разговор работников магазина о вещах, забытых покупателем
За 3 тысячи мужчина хотел отделаться от административной ответственности
Исчезнувшие достопримечательности и необычные уголки Улан-Удэ, которых больше нет. Всё это на фотографиях Сергея Тарасенко 2004 года
В мэрии рассказали о работе уборщика улиц
В Роспотребнадзоре Бурятии напомнили правила покупки продуктов к Пасхе
Ещё 8 бездомных женщин проживают в приюте «Надежда»
В Кабанский лесхоз прибыла новая пожарная автоцистерна «ГАЗ», закупленная в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов»
Сумма выплат теперь составит 50 тысяч рублей