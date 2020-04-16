В Улан-Удэ появились «Тележки добра»

Общество, Фото: Управление по информационной политике

Предпринимателей приглашают к участию в акции



Социальную акцию «Тележка добра» запустил в российских городах волонтёрский штаб всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

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Суть акции проста: в магазинах и продуктовых супермаркетах устанавливаются «Тележки добра» - специальные боксы, тележки и полки, где каждый желающий может оставить купленные им продукты длительного хранения в фабричной упаковке. Когда «тележка добра» наполняется, волонтёры штаба #МыВместе формируют продуктовые наборы и развозят нуждающимся.

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Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.



- Очень много людей оказались в сложной жизненной ситуации и помочь нуждающимся сейчас могут не только представители бизнеса и волонтёры, но и каждый житель республики. Давайте поможем друг другу в эти трудные времена! Мы обещаем, что ваши продукты попадут к людям, которые в них действительно нуждаются, - сообщил представитель команды МолодежкаОНФ в Бурятии Роман Глушков.

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Волонтёрский штаб всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе приглашает предпринимателей и представителей сетевых магазинов принять участие в акции «Тележка добра». Для этого необходимо обратиться в исполком ОНФ в Бурятии по тел.:21-24-52, или по электронной почте 03region@onf.ru.

