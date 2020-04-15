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15 Апреля

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Жителям Бурятии напомнили про варку яиц не менее 10 минут

Жителям Бурятии напомнили про варку яиц не менее 10 минут
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Роспотребнадзоре Бурятии напомнили правила покупки продуктов к Пасхе

Перед Пасхой управление Роспотребнадзора по Бурятии рекомендует при выборе пищевых продуктов придерживаться правил:

- яйца должны быть чистыми, без следов помёта и повреждений. Дома хранить яйца следует только в холодильнике, что позволит избежать размножения патогенных микроорганизмов. Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой. Варить яйца нужно не меньше 10 минут с момента закипания во избежание заболевания сальмонеллёзом. Мойте руки, даже если вы просто прикасались к яйцу. Помните, на яичной скорлупе может жить возбудитель тяжелого инфекционного заболевания – сальмонеллёза. Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешённые к применению пищевые красители или луковую шелуху;

- не покупайте творог у случайных продавцов, а только в специализированных торговых предприятиях, обеспеченных необходимым холодильным оборудованием. Проверяйте дату изготовления и срок годности, обращайте внимание на целостность упаковки – если она нарушена, то от покупки лучше отказаться;

- идеальный состав кулича: сливочное масло, мука высшего сорта, яйца, молоко, дрожжи, разрыхлитель, сахар. Глазурь кулича должна выглядеть густой и быть сухой. Если кулич влажный, скорее всего его упаковали ещё теплым, в нём могут быстро развиться бактерии.

Приобретая любые продукты питания, обращайте внимание на этикетку. Маркировка пищевой продукции должна содержать следующую информацию: наименование пищевой продукции, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности и пр. 
Роспотребнадзор пасха
 
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