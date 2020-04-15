В Кабанский лесхоз прибыла новая пожарная автоцистерна «ГАЗ», закупленная в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов»
Лесники используют машину для доставки лесопожарных групп и спецоборудования к месту тушения пожаров, заправки ранцевых лесных огнетушителей и подключения пожарных установок высокого давления. Объём автоцистерны составляет 1000 литров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
Для повышения маневренности и надёжности работы в лесу автоцистерна оборудована съемными боковыми и задними дугами безопасности, усиленной защитой топливного бака и поддона двигателя.
В отличие от своих предшественников, такая автоцистерна способна доставить больше людей и оборудования для тушения лесных пожаров, имеет большую проходимость. Также она оснащена радиосвязью, что позволяет более оперативно передавать информацию.
- Такой автомобиль прекрасно чувствует себя на пересеченной местности, способен преодолевать рвы, подъемы и уклоны, обладает повышенной проходимостью, что очень важно при тушении лесных пожаров, - поделился водитель пожарной автоцистерны Алексей Каплин.
В 2020 году из федерального бюджета в выделено 121,5 млн рублей на приобретение новой лесопожарной техники. На эти средства закупают лесопожарные тракторы и вездеходы, автомобили повышенной проходимости, бульдозеры, автоцистерны и экскаваторы.
В прошлом году лесхозы получили 57 единиц лесопожарной техники и более 400 единиц оборудования. Федеральный проект «Сохранение лесов» будет реализован до 2024 года. Основная цель проекта - к 2024 году обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%
В Бурятию прибыла пожарная автоцистерна
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ещё 8 бездомных женщин проживают в приюте «Надежда»
В Кабанский лесхоз прибыла новая пожарная автоцистерна «ГАЗ», закупленная в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов»
Сумма выплат теперь составит 50 тысяч рублей
Специалисты взяли биоматериалы у животных
В следующий раз ритуал состоится только в мае
Это связано с борьбой с коронавирусом
Выздоровело около двух тысяч россиян
На многих водных объектах уже открытая вода
На округе депутата Улан-Удэнского горсовета Саяна Бальжирова начался развоз продуктовых наборов
«Без паники, друзья, человечество – это семья», - поёт Лудуб Очиров в новой песне
Волонтёры «Доброгорода» собирают продукты для семей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса
Мать школьника назвала продуктовой набор «обманом». Ситуацию прокомментировал министр образования
Федеральные средства уже распределены между получателями мер соцподдержки, положенные им за апрель
За последние сутки составлено 19 протоколов на нарушителей
Улан-удэнцы стали плохо соблюдать режим самоизоляции