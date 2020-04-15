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В Бурятию прибыла пожарная автоцистерна

В Бурятию прибыла пожарная автоцистерна
Общество, 
В Кабанский лесхоз прибыла новая пожарная автоцистерна «ГАЗ», закупленная в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов»

Лесники используют машину для доставки лесопожарных групп и спецоборудования к месту тушения пожаров, заправки ранцевых лесных огнетушителей и подключения пожарных установок высокого давления. Объём автоцистерны составляет 1000 литров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

Для повышения маневренности и надёжности работы в лесу автоцистерна оборудована съемными боковыми и задними дугами безопасности, усиленной защитой топливного бака и поддона двигателя.

В отличие от своих предшественников, такая автоцистерна способна доставить больше людей и оборудования для тушения лесных пожаров, имеет большую проходимость. Также она оснащена радиосвязью, что позволяет более оперативно передавать информацию.

- Такой автомобиль прекрасно чувствует себя на пересеченной местности, способен преодолевать рвы, подъемы и уклоны, обладает повышенной проходимостью, что очень важно при тушении лесных пожаров, - поделился водитель пожарной автоцистерны Алексей Каплин.

В 2020 году из федерального бюджета в выделено 121,5 млн рублей на приобретение новой лесопожарной техники. На эти средства закупают лесопожарные тракторы и вездеходы, автомобили повышенной проходимости, бульдозеры, автоцистерны и экскаваторы.

В прошлом году лесхозы получили 57 единиц лесопожарной техники и более 400 единиц оборудования. Федеральный проект «Сохранение лесов» будет реализован до 2024 года. Основная цель проекта - к 2024 году обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%


Лес
 
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