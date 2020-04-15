Юным талантам Иркутской области увеличили стипендию

Сумма выплат теперь составит 50 тысяч рублей



В Иркутской области в два раза увеличен размер стипендии одарённым детям. Такое решение принял врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Сумма выплаты составит 50 тысяч рублей.



- Стипендии являются одной из форм государственной поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи. Они присуждаются на конкурсной основе за достижения в области культуры и искусства. Единовременные социальные выплаты в регионе назначаются с 2001 года. Первые награды в размере пяти тысяч рублей получили 10 человек. Теперь ежегодно жюри определяет 60 стипендиатов. В прошлом году на конкурс поступило 130 заявок, - сообщили в пресс-служба областного минкультуры.



За все годы стипендиатами стали 740 юных талантов из разных муниципальных образований Иркутской области. Все они неоднократно представляли регион на престижных конкурсах, фестивалях, выставках не только в России, но и за её пределами. Участие в конкурсных отборах на соискание стипендии за все годы приняли около двух тысяч детей.



Стипендиатов награждают каждый год в конце мая. В этом году церемонию планируется провести 18 мая. Средства на выплату повышенных стипендий – это три миллиона рублей – были заранее предусмотрены областным бюджетом в рамках госпрограммы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы.

