В Бурятии лошади не болеют дуриной

Специалисты взяли биоматериалы у животных



Специалисты управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии отобрали 50 проб сыворотки крови лошадей для исследования на сап, инфекционную анемию (ИНАН) и случную болезнь (дурину).



Биоматериал направлен в ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» для проведения экспертиз. В результате лабораторных исследований получены отрицательные результаты, сообщает пресс-служба управления.



Справка:



Сап представляет собой тяжёлое бактериальное заболевание, вызываемое сапной палочкой – Burkholderia mallei. Инфекция передаётся человеку от непарнокопытных заражённых животных (главным образом, лошадей) при тактильном контакте с ними и сопровождается гнойным поражением лимфатических узлов, кожи, мышц, лёгких и других внутренних органов человека. Передача бактерии сапа осуществляется через повреждённую кожу, корма, воду, пищу, гнойные выделения больного животного.



Инфекционная анемия лошадей (ИНАН) – это хроническая вирусная болезнь, характеризующаяся поражением органов кроветворения, лихорадкой, проявляющаяся анемией, явлениями геморрагического диатеза во время лихорадочных приступов, нарушением функции сердечно-сосудистой системы.



Случная болезнь лошадей (дурина) - болезнь лошадей, ослов, мулов, вызываемая кровепаразитом Trypanosoma equiperdum, преимущественно протекает хронически. Возбудитель болезни в основном передаётся половым путём при случке больных лошадей со здоровыми, при искусственном осеменении спермой, содержащей возбудителя болезни, а также механически – через предметы ухода, руки, различные инструменты и предметы ухода за лошадьми.

