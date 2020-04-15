Специалисты взяли биоматериалы у животных
Специалисты управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии отобрали 50 проб сыворотки крови лошадей для исследования на сап, инфекционную анемию (ИНАН) и случную болезнь (дурину).
Биоматериал направлен в ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» для проведения экспертиз. В результате лабораторных исследований получены отрицательные результаты, сообщает пресс-служба управления.
Справка:
Сап представляет собой тяжёлое бактериальное заболевание, вызываемое сапной палочкой – Burkholderia mallei. Инфекция передаётся человеку от непарнокопытных заражённых животных (главным образом, лошадей) при тактильном контакте с ними и сопровождается гнойным поражением лимфатических узлов, кожи, мышц, лёгких и других внутренних органов человека. Передача бактерии сапа осуществляется через повреждённую кожу, корма, воду, пищу, гнойные выделения больного животного.
Инфекционная анемия лошадей (ИНАН) – это хроническая вирусная болезнь, характеризующаяся поражением органов кроветворения, лихорадкой, проявляющаяся анемией, явлениями геморрагического диатеза во время лихорадочных приступов, нарушением функции сердечно-сосудистой системы.
Случная болезнь лошадей (дурина) - болезнь лошадей, ослов, мулов, вызываемая кровепаразитом Trypanosoma equiperdum, преимущественно протекает хронически. Возбудитель болезни в основном передаётся половым путём при случке больных лошадей со здоровыми, при искусственном осеменении спермой, содержащей возбудителя болезни, а также механически – через предметы ухода, руки, различные инструменты и предметы ухода за лошадьми.
В Бурятии лошади не болеют дуриной
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