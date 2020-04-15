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В Иволгинском дацане устроят ритуал почитания духов воды

В Иволгинском дацане устроят ритуал почитания духов воды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В следующий раз ритуал состоится только в мае

19 апреля, в воскресенье, в 11:00 ламы Иволгинского дацана проведут ритуал Лусад – подношение хозяевам воды (нагам).

В связи с днями самоизоляции ламы проведут этот ритуал сами, при минимальном количестве прихожан. Верующие могут направить свои имена и пожертвования в системе «Сбербанк Онлайн» на номер телефона кассира, обязательно указав: Лусад. С номером можно ознакомиться в официальных группах дацана в соцсети.

- Тем же, кто собирается посетить ритуал лично, напоминаем о действующем масочном режиме и дистанции в полтора метра при рассадке. Вам необходимо принести молоко, взятое от красной коровы или белой козы (можно просто свежее молоко, не в тетрапакетах), а также печенье и сладости. Следует хотя бы за день до этого не есть чеснок, лук, мясо, - отметили в пресс-службе Иволгинского дацана.

Ритуал почитания духов воды входит в число предназначенных для достижения каких-либо временных целей, будь то ниспослание дождя для обильных урожаев, устранение проблем, испрашивание счастья и мира для жителей той или иной местности. Эти ритуалы выполняются в так называемые «дни лусов» (луусын буудал - бур.). В эти дни наиболее благоприятно оказывать им почитание.

В буддийских трактатах говорится о великом множестве необычных существ, классифицируемых как «Восемь классов мирских богов и демонов», одним из которых является класс водных духов (наги - санскр.). Считается, что духи воды не терпят загрязнения сферы их обитания, т.е. рек, озер, ключей и других водоёмов.

Сбор на источнике за территорией дацана с северной стороны в 11 часов утра (после окончания утреннего хурала).

В следующий раз ритуал Лусад пройдёт только в мае.

Фоторепортаж с предыдущего обряда, который состоялся 11 апреля, можно посмотреть по ссылке
буддизм Иволгинский дацан
 
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