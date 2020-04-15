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В Бурятии до 1 октября признать инвалидность теперь можно заочно

В Бурятии до 1 октября признать инвалидность теперь можно заочно
Общество,  Фото:pixabay.com
Это связано с борьбой с коронавирусом

Для снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции в Бурятии временно изменён порядок признания человека инвалидом. До 1 октября медико-социальная экспертиза (МСЭ) будет проводиться исключительно заочно. Соответствующее постановление утверждено правительством России.

- Если срок очередного переосвидетельствования выпадает на период с 1 марта по 1 октября, ранее установленная группа инвалидности, в том числе и категория «ребёнок-инвалид», будет продлеваться автоматически на шесть месяцев, без обращения в медицинскую организацию и бюро медико-социальной экспертизы. При этом на этот же период времени будет продлеваться индивидуальная программа реабилитации или абилитации с сохранением всех реабилитационных мероприятий, включая обеспечение техническими средствами реабилитации, - поясняют в министерстве социальной защиты Бурятии.

Изменения коснутся и граждан, которые обращаются с заявлением на установление инвалидности впервые. Они будут проходить медико-социальную экспертизу заочно по направлению на МСЭ медицинскими организациями (форма 088/у), сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Вопросы по данной теме жители республики могут задать:

• по телефонам «горячей линии»: 8 983-438-35-81; 8 (3012) 37-11-84; 8 (3012) 37-11-93;
• на адрес электронной почты: gbmse03@msebur.ru;
• в разделе «Вопросы и ответы» на официальном сайте учреждения http://www.03.gbmse.ru/
• почтовым отправлением по адресу: 670045, г.Улан -Удэ, ул. Н. Петрова, 2 д.


инвалиды коронавирус
 
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