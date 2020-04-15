Выздоровело около двух тысяч россиян
По оперативным данным на 15 апреля, в России за сутки зарегистрировано 3 388 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших - 24 490 человек, выздоровело - 1 986 человек, умерло – 198.
Проведено более 1,5 млн. тестов.
В Бурятии сохраняется напряжённая обстановка с коронавирусом. По данным на сегодняшнее утро, в республике 100 заразившихся, две пациентки скончались. 23 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы. Лечение продолжают 75 человек.
В Иркутской области зарегистрировано 47 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализирован 41 человек, 4 выздоровело, 2 скончались.
В Забайкальском крае 28 случаев заболевания, один человек выздоровел, остальные проходят лечение.
В России за сутки более трёх тысяч заболевших коронавирусом
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Это связано с борьбой с коронавирусом
Выздоровело около двух тысяч россиян
На многих водных объектах уже открытая вода
На округе депутата Улан-Удэнского горсовета Саяна Бальжирова начался развоз продуктовых наборов
«Без паники, друзья, человечество – это семья», - поёт Лудуб Очиров в новой песне
Волонтёры «Доброгорода» собирают продукты для семей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса
Мать школьника назвала продуктовой набор «обманом». Ситуацию прокомментировал министр образования
Федеральные средства уже распределены между получателями мер соцподдержки, положенные им за апрель
За последние сутки составлено 19 протоколов на нарушителей
Улан-удэнцы стали плохо соблюдать режим самоизоляции
У входа в МФЦ вновь образовалась очередь
Первокурсник Максим Плешков исследовал бабочек, занесённых в Красную книгу
Беспилотники оснащены инфракрасными камерами для ночного мониторинга
Ротные тактические учения состоялись в День специалиста по радиоэлектронной борьбе
Студенты из Москвы ехали по Бурятии до границы с Монголией