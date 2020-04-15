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В России за сутки более трёх тысяч заболевших коронавирусом

В России за сутки более трёх тысяч заболевших коронавирусом
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Выздоровело около двух тысяч россиян

По оперативным данным на 15 апреля, в России за сутки зарегистрировано 3 388 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших - 24 490 человек, выздоровело - 1 986 человек, умерло – 198.

Проведено более 1,5 млн. тестов.

В Бурятии сохраняется напряжённая обстановка с коронавирусом. По данным на сегодняшнее утро, в республике 100 заразившихся, две пациентки скончались. 23 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы. Лечение продолжают 75 человек.

В Иркутской области зарегистрировано 47 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализирован 41 человек, 4 выздоровело, 2 скончались.

В Забайкальском крае 28 случаев заболевания, один человек выздоровел, остальные проходят лечение.
коронавирус
 
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