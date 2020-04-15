На многих водных объектах уже открытая вода
Ледовая обстановка в Иркутской области ухудшается ежечасно. Многократно повышен риск происшествий, связанных с провалом людей и техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
- В районе судового хода на Иркутском водохранилище до залива Курминский - открытая вода. В заливах состояние льда неудовлетворительное: забереги, проталины, трещины, лёд пористый, игольчатый. До плотины ГЭС лёд - местами, и он напитан водой. Усиление ветра способствует его активному разрушению, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского отделения Андрей Голубев.
В нижнем бьефе плотины ГЭС на Тёплых озёрах - 90% открытой воды. На Квадратах лёд - местами, он рыхлый, его толщина не превышает 7 сантиметров.
- Выход на такой лёд сопряжён со смертельным риском. И отчаянные рыболовы-любители, которые продолжают испытывать судьбу на прочность, это прекрасно понимают. Поэтому большинство из них обзавелись подручными средствами спасения. Рядом с рыболовной снастью можно заметить надувные баллоны, «ватрушки», верёвки, доски. Вопрос: смогут ли они в критической ситуации этим воспользоваться, ведь провал происходит внезапно. Совладать с паникой могут не все, а пребывание в ледяной воде к тому же может негативно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы, - добавил старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского участка Сабртай Жанабаев.
По информации инспекторов, в местности Тихий плёс, где так же собираются любители подлёдного лова на реке Ангаре, - многочисленные забереги. Лёд неоднороден, напитан водой, его толщина варьируется от 3 до 15 сантиметров.
Ледовая обстановка в Иркутской области ухудшается ежечасно
Общество, Фото:
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