Нуждающимся семьям в Улан-Удэ развозят продукты

На округе депутата Улан-Удэнского горсовета Саяна Бальжирова начался развоз продуктовых наборов



Совместно со школами, детскими садами, администрацией Железнодорожного района Улан-Удэ и советом ветеранов был составлен список из семей, которым в данный момент больше всего нужна поддержка.



- Мы вместе с депутатами Народного Хурала Екатериной Доржиевной Цыреновой и Галсаном Евгеньевичем Дареевым закупили более 80 продуктовых наборов. Совместно со студентами БГСХА и добровольцами нашего округа начали развозить продукты действительно нуждающимся семьям, - говорит депутат горсовета Саян Бальжиров.



Спонсорскую помощь оказали предприниматели округа – директор детского сада «Волшебный Гном» Светлана Гыргенова, директор центра развития бизнеса «Инициатива» Татьяна Андреева, рекламное агентство «RedBox».



Вместе с продуктовыми наборами волонтёры раздали жителям памятки о профилактике коронавируса с номерами телефонов экстренных служб.



