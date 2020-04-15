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Нуждающимся семьям в Улан-Удэ развозят продукты

Нуждающимся семьям в Улан-Удэ развозят продукты
Общество, 
На округе депутата Улан-Удэнского горсовета Саяна Бальжирова начался развоз продуктовых наборов

Совместно со школами, детскими садами, администрацией Железнодорожного района Улан-Удэ и советом ветеранов был составлен список из семей, которым в данный момент больше всего нужна поддержка.

- Мы вместе с депутатами Народного Хурала Екатериной Доржиевной Цыреновой и Галсаном Евгеньевичем Дареевым закупили более 80 продуктовых наборов. Совместно со студентами БГСХА и добровольцами нашего округа начали развозить продукты действительно нуждающимся семьям, - говорит депутат горсовета Саян Бальжиров.

Спонсорскую помощь оказали предприниматели округа – директор детского сада «Волшебный Гном» Светлана Гыргенова, директор центра развития бизнеса «Инициатива» Татьяна Андреева, рекламное агентство «RedBox».

Вместе с продуктовыми наборами волонтёры раздали жителям памятки о профилактике коронавируса с номерами телефонов экстренных служб.

ГорсоветУУ семьи благотворительность коронавирус
 
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