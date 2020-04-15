Бурятские волонтёры: «Где-то сидят детки, доедая последнюю картошку»

Волонтёры «Доброгорода03» в соцсетях обратились к жителям Бурятии с просьбой помочь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за коронавируса.
- Мы помогли более 200 семьям, сегодня ещё двадцать по списку, и в запросах – около 60-ти без ответа… С каждым днём этот список, к сожалению, увеличивается. Если хотите помочь продуктами хотя бы одной семье, напишите, пожалуйста, в «директ», - говорится на странице организации в Инстаграм.
Волонтёры уверяют, что сейчас лишней не будет любая продуктовая помощь.
- Если у вас дома лежит лишняя пачка лапши или банка варенья, но вы стесняетесь предложить помощь, считая, что это мелочь – зря. Ведь где-то сидят детки, доедая последнюю картошку. С мира по банке или пачке – и мы соберём помощь для нуждающихся семей. Очень надеемся на вашу поддержку, ведь вместе мы – сила! – отмечается в сообщении.
Некоторые пользователи соцсетей уже выразили готовность помочь – кто-то готов привезти продукты, а кто-то перевести деньги.
Одна из организаторов «Доброгорода03» Ольга рассказала подписчикам, как появилась идея помогать нуждающимся семьям.
- Изначально мы с девочками придумали акцию ездить по отдалённым детским домам республики года 4 назад. Так и началась наша жизнь помощи нуждающимся. Помогаем чем можем и как можем. В этот раз появилась идея помогать семьям, оставшимся в сложной жизненной ситуации из-за этого коронавируса, карантина, самоизоляции. Мы не ДоброДом и мы не от государства – мы обычные люди , которые сплотившись хотят помочь . Помочь хоть как-то. Сейчас помогаем многодетным и матерям-одиночкам, кому реально нечего кушать! Просим справки о многодетности и расспрашиваем о сложности ситуации и выбираем самых нуждающихся, - поясняет Ольга.
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Теперь и мы вынуждены просить помощи 😔🙏🏼 ⠀ День добрый, друзья! ⠀ Как же хочется помочь всем нуждающимся, но наши возможности, увы, на исходе... Более 200 семьям мы помогли, сегодня ещё 20 по списку, и в запросах — ещё около 60 без ответа... и с каждым днем этот список, к сожалению, увеличивается...😪 ⠀ Если вы хотите помочь продуктами хотя бы одной семье — напишите пжта в #директ 🙏🏼 Если у вас дома лежит лишняя пачка лапши или банка варенья, но вы стесняетесь предложить помощь, считая, что это мелочь — зря. Сейчас необходима любая продуктовая помощь. Ведь где-то сидят детки, доедая последнюю картошку😔 С мира по банке/пачке и мы соберём помощь для нуждающихся семей🙏🏼 ⠀ Мы очень надеемся на вашу поддержку, #добрыеЛюди03 🙏🏼💛 Ведь вместе — мы сила! ⠀ Спасибо огромное ещё раз всем, кто уже помог и продолжает помогать🙏🏼 И финансово, и морально, и материально, и информационно @ves_ulan_ude_ СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ ОТ СЕМЕЙ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ🙏🏼СПАСИБО! ⠀ P.S. Всем, кому ещё не ответили — ответим обязательно как только дойдёт до вас очередь🙏🏼Потерпите, пжта, немножко... ⠀ #доброгород03 #УланУдэ #Бурятия 💛