 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Апреля

15 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ немного потеплеет

В Улан-Удэ немного потеплеет
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 апреля по республике преимущественно без осадков

Ветер северный 4-9, местами до 13 м/с. Температура воздуха ночью 0-5, местами 9-14 мороза, днём 13-18, местами 6-11 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью 0-2 мороза, днём 15-17 тепла.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Автопарк Усть-Баргузинского лесхоза пополнился новой техникой
Автопарк Усть-Баргузинского лесхоза пополнился новой техникой
Общество, 15.04.2020
Также ожидается поступление низкорамного трала
В Бурятии школьники участвуют в дистанционном конкурсе рисунков
В Бурятии школьники участвуют в дистанционном конкурсе рисунков
Общество, 15.04.2020
Ребята представили на суд жюри более 800 работ по безопасности дорожного движения
Юных забайкальцев приглашают в «Академию маленьких гениев»
Юных забайкальцев приглашают в «Академию маленьких гениев»
Общество, 15.04.2020
Сотрудники филармонии запустили творческий онлайн-проект
Читинец украл электроинструменты из камеры хранения в супермаркете
Читинец украл электроинструменты из камеры хранения в супермаркете
Общество, 15.04.2020
Злоумышленник услышал разговор работников магазина о вещах, забытых покупателем
Гражданин Казахстана пытался подкупить забайкальских полицейских
Гражданин Казахстана пытался подкупить забайкальских полицейских
Общество, 15.04.2020
За 3 тысячи мужчина хотел отделаться от административной ответственности
Фотоархив: Улан-Удэ в 2004 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2004 году
Общество, 15.04.2020
Исчезнувшие достопримечательности и необычные уголки Улан-Удэ, которых больше нет. Всё это на фотографиях Сергея Тарасенко 2004 года

В Улан-Удэ дворники работают с 6 утра до 19 часов вечера
В Улан-Удэ дворники работают с 6 утра до 19 часов вечера
Общество, 15.04.2020
В мэрии рассказали о работе уборщика улиц
Жителям Бурятии напомнили про варку яиц не менее 10 минут
Жителям Бурятии напомнили про варку яиц не менее 10 минут
Общество, 15.04.2020
В Роспотребнадзоре Бурятии напомнили правила покупки продуктов к Пасхе
В Улан-Удэ 70 бомжей находятся на изоляции в центре «Шанс»
В Улан-Удэ 70 бомжей находятся на изоляции в центре «Шанс»
Общество, 15.04.2020
Ещё 8 бездомных женщин проживают в приюте «Надежда»
В Бурятию прибыла пожарная автоцистерна
В Бурятию прибыла пожарная автоцистерна
Общество, 15.04.2020
В Кабанский лесхоз прибыла новая пожарная автоцистерна «ГАЗ», закупленная в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов»
Юным талантам Иркутской области увеличили стипендию
Юным талантам Иркутской области увеличили стипендию
Общество, 15.04.2020
Сумма выплат теперь составит 50 тысяч рублей
В Бурятии лошади не болеют дуриной
В Бурятии лошади не болеют дуриной
Общество, 15.04.2020
Специалисты взяли биоматериалы у животных
В Иволгинском дацане устроят ритуал почитания духов воды
В Иволгинском дацане устроят ритуал почитания духов воды
Общество, 15.04.2020
В следующий раз ритуал состоится только в мае  

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^