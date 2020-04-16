По данным Бурятского гидрометцентра, 16 апреля по республике преимущественно без осадков
Ветер северный 4-9, местами до 13 м/с. Температура воздуха ночью 0-5, местами 9-14 мороза, днём 13-18, местами 6-11 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью 0-2 мороза, днём 15-17 тепла.
В Улан-Удэ немного потеплеет
Общество, Фото:
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