В Улан-Удэ немного потеплеет

По данным Бурятского гидрометцентра, 16 апреля по республике преимущественно без осадков



Ветер северный 4-9, местами до 13 м/с. Температура воздуха ночью 0-5, местами 9-14 мороза, днём 13-18, местами 6-11 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью 0-2 мороза, днём 15-17 тепла.



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