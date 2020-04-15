Автопарк Усть-Баргузинского лесхоза пополнился новой техникой

Также ожидается поступление низкорамного трала



В Усть-Баргузинский лесхоз поступил седельный тягач марки «Урал». Тягач будет использоваться для перемещения и доставки тяжёлой гусеничной техники в труднодоступную местность.



- Тягач помогает лесникам оперативно доставить тяжёлую гусеничную лесопожарную технику, которая в первую очередь, необходима для создания противопожарных барьеров, не допустив распространение огня, - поделился руководитель Усть-Баргузинского лесхоза Юрий Ефимов.



Также ожидается поступление низкорамного трала, в дополнение к приобретённому тягачу, которые смогут обеспечить погрузку тяжёлой, крупногабаритной техники, её закрепление и безопасную доставку к месту выполнения лесохозяйственных и противопожарных мероприятий.



- Масштабное обновление парка лесопожарной и техники является одним из ключевых мероприятий по модернизации системы охраны лесов от пожаров, начатой в 2019 году. Основная её цель – профилактика предупреждения возгораний в лесах, обнаружение пожаров на ранней стадии и их оперативная ликвидация, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.



Закупка новой техники продолжается в рамках реализации национального проекта «Сохранение лесов». В 2019 году лесхозы Бурятии получили более 400 единиц нового лесопожарного оборудования и 57 единиц лесопожарной техники.

