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В Бурятии школьники участвуют в дистанционном конкурсе рисунков

В Бурятии школьники участвуют в дистанционном конкурсе рисунков
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ребята представили на суд жюри более 800 работ по безопасности дорожного движения

В Кабанском районе Бурятии управление образования, отдел ГИБДД и представительство Российского движения школьников организовали для учащихся школ и воспитанников детских садов конкурс рисунков «Безопасная дорога глазами ребёнка».

Находящиеся на дистанционном обучении ребята представили на суд жюри свыше 800 работ на тему соблюдения правил дорожной безопасности. Рисунки, исполненные фломастерами, красками и цветными карандашами, отражали не только вопросы правильного поведения пешеходов на проезжей части, но и необходимости применения ремней безопасности и автокресел, соблюдения правил дорожного движения водителями, в том числе, в выборе ими безопасной скорости движения.

По мнению родителей детей, ребята были рады с пользой провести время и повторить правила безопасного поведения на дороге. Кроме того, многие семьи выразили желание принять участие во втором этапе дистанционного конкурса - создать видеоролик, посвящённый изучению основ дорожной безопасности, сообщает УГИБДД по Бурятии.
ГИБДД ПДД
 
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