Юных забайкальцев приглашают в «Академию маленьких гениев»

Сотрудники филармонии запустили творческий онлайн-проект



Сотрудники филармонии Забайкальского края запустили для детей и их родителей новый онлайн проект «Академия маленьких гениев». Песни, музыка, познавательные игры – всё это подготовлено сотрудниками филармонии в формате видео-занятий на телеканале в Ютуб и в соцсетях.



Создатели проекта уверены, что во время самоизоляции главное оставаться в хорошем настроении, весело и полезно проводить своё время.



- «Академия маленьких Гениев» предлагает отправиться в увлекательное путешествие в мир музыки и искусства детям и взрослым, - сообщают в пресс-службе краевого минкультуры.



Ссылка на канал: https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFeG8I22IfVs&post=332648603_2294&cc_key=

