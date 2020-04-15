Сотрудники филармонии запустили творческий онлайн-проект
Сотрудники филармонии Забайкальского края запустили для детей и их родителей новый онлайн проект «Академия маленьких гениев». Песни, музыка, познавательные игры – всё это подготовлено сотрудниками филармонии в формате видео-занятий на телеканале в Ютуб и в соцсетях.
Создатели проекта уверены, что во время самоизоляции главное оставаться в хорошем настроении, весело и полезно проводить своё время.
- «Академия маленьких Гениев» предлагает отправиться в увлекательное путешествие в мир музыки и искусства детям и взрослым, - сообщают в пресс-службе краевого минкультуры.
Ссылка на канал: https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFeG8I22IfVs&post=332648603_2294&cc_key=
Юных забайкальцев приглашают в «Академию маленьких гениев»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сотрудники филармонии запустили творческий онлайн-проект
Злоумышленник услышал разговор работников магазина о вещах, забытых покупателем
За 3 тысячи мужчина хотел отделаться от административной ответственности
Исчезнувшие достопримечательности и необычные уголки Улан-Удэ, которых больше нет. Всё это на фотографиях Сергея Тарасенко 2004 года
В мэрии рассказали о работе уборщика улиц
В Роспотребнадзоре Бурятии напомнили правила покупки продуктов к Пасхе
Ещё 8 бездомных женщин проживают в приюте «Надежда»
В Кабанский лесхоз прибыла новая пожарная автоцистерна «ГАЗ», закупленная в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов»
Сумма выплат теперь составит 50 тысяч рублей
Специалисты взяли биоматериалы у животных
В следующий раз ритуал состоится только в мае
Это связано с борьбой с коронавирусом
Выздоровело около двух тысяч россиян
На многих водных объектах уже открытая вода
На округе депутата Улан-Удэнского горсовета Саяна Бальжирова начался развоз продуктовых наборов