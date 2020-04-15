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Юных забайкальцев приглашают в «Академию маленьких гениев»

Юных забайкальцев приглашают в «Академию маленьких гениев»
Общество,  Фото:pixabay.com
Сотрудники филармонии запустили творческий онлайн-проект

Сотрудники филармонии Забайкальского края запустили для детей и их родителей новый онлайн проект «Академия маленьких гениев». Песни, музыка, познавательные игры – всё это подготовлено сотрудниками филармонии в формате видео-занятий на телеканале в Ютуб и в соцсетях.

Создатели проекта уверены, что во время самоизоляции главное оставаться в хорошем настроении, весело и полезно проводить своё время.

- «Академия маленьких Гениев» предлагает отправиться в увлекательное путешествие в мир музыки и искусства детям и взрослым, - сообщают в пресс-службе краевого минкультуры.

Ссылка на канал: https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFeG8I22IfVs&post=332648603_2294&cc_key=
Забайкальский край
 
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