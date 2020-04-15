Читинец украл электроинструменты из камеры хранения в супермаркете

Злоумышленник услышал разговор работников магазина о вещах, забытых покупателем



В Чите полицейские задержали подозреваемого в краже электроинструментов. Инцидент произошёл в одном из супермаркетов. Установлено, что местный житель, совершив покупки, ушёл домой и забыл в одной из ячеек камеры хранения пакет с электроинструментами. Вернувшись на следующий день он обнаружил пропажу и сообщил в полицию.



Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили работников магазина, после чего установили, что к одному из охранников подошёл неизвестный мужчина и сообщил, что это именно он забыл пакет. Ничего не подозревая, охранник открыл ячейку и отдал пакет.



- Сотрудники угрозыска задержали подозреваемого - им оказался 43-летний местный житель. Оказалось, что мужчина случайно услышал разговор между работниками магазина о вещах, забытых кем-то из покупателей. Воспользовавшись этим, он решил украсть электроинструменты, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».





