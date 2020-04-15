В Иркутской области стало больше нарушителей противопожарного режима

За последние сутки составлено 19 протоколов на нарушителей



36 человек привлечены к административной ответственности за нарушение требований особого противопожарного режима с начала его действия на территории южных и центральных районов Иркутской области. 19 из них – это нарушения, зарегистрированные только за последние сутки. Сумма наложенных штрафов составила 49 тысяч рублей.



Усилена работа межведомственных патрульных групп. За прошедшие сутки организована работа 389 патрульных и патрульно-манёвренных групп общей численностью более 800 человек, в целях ограничения въезда в лесах выставлены посты.



- Увеличение количества нарушений требований особого противопожарного режима обусловлено тем, что многие горожане проводят время самоизоляции на дачах, а сельские жители с наступлением тёплой погоды приступили к уборке своих приусадебных участков, сжигая мусор и сухую растительность. С этим связано и усиление патрулирования садоводств. Так, накануне межведомственными группами при участии государственных инспекторов по пожарному надзору проведено 3357 подворовых обходов. Мерам пожарной безопасности в жилом секторе проинструктировано 7539 человек. С начала действия особого противопожарного режима проинструктировано уже более 30 тысяч человек, - рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов



Силами патрульных групп накануне было обнаружено и ликвидировано шесть очагов горения сухой растительности: три – в Тулунском районе, два – в Иркутске, один – в Аларском районе. Также выявлено семь мест захламления территории горючими отходами и мусором в Чунском и в Усольском районах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

