В Улан-Удэ дворники работают с 6 утра до 19 часов вечера

Виктория работает в мобильной группе Железнодорожного района. Режим работы – два через два. Рабочий день заканчивается в 18:00 или 19:00 в зависимости от объёма работы. В команде восемь человек: грузчики и уборщики. Грузчики закидывают лопатами, собранный кучками мусор возле бордюрного камня на машину. Затем помогают уборщикам. Также на вооружении у рабочих современная техника – мини погрузчик Bobcat, тракторы щётки и т.д.





Рабочий день уборщика территории Виктории Унагаевой начинается с 6:00 утра. Виктория уже 16 год работает в комбинате по благоустройству Улан-Удэ. Раньше, когда её дети были маленькие, она готовила для них завтрак, который потом они подогревали в микроволновке перед школой. Сейчас старшему сыну 21 год, дочке 17.– Встаю я в 5:00 утра, завтракаю, затем нас забирает дежурный автобус. Мы проходим медосмотр каждый день, чтобы человек был в здравии. Мы же на дороге работаем. Едем по участкам. Работы много: убирать мусор на улицах, газонах, тротуарах, дорогах. Каждый день мусор собираешь всё равно на следующий день опять его видишь. Люди бросают всё: окурки, бумажки, салфетки… – рассказала Виктория Унагаева.– Работа мне нравится. И у нас в любое время года работы хватает. Зимой снег, лёд, а летом песок, после дождей наносы. Всё равно гребём. Мы как санитары, обзорным глазом видим, где чисто, а где грязно. Всегда на свежем воздухе, поскольку мы мобильная группа работаем на разных участках, физическая нагрузка, дружный коллектив, который всегда поможет и поддержит. Хочется пожелать нашим горожанам быть здоровыми и, пожалуйста, не надо мусорить нигде, – обратилась Виктория к улан-удэнцам.Каждый день городские улицы убирают около 140-150 уборщиков территорий.