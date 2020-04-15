 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Апреля

Первые освящённые куличи появились в магазинах Бурятии

14 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ дворники работают с 6 утра до 19 часов вечера

В Улан-Удэ дворники работают с 6 утра до 19 часов вечера
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
В мэрии рассказали о работе уборщика улиц

Рабочий день уборщика территории Виктории Унагаевой начинается с 6:00 утра. Виктория уже 16 год работает в комбинате по благоустройству Улан-Удэ. Раньше, когда её дети были маленькие, она готовила для них завтрак, который потом они подогревали в микроволновке перед школой. Сейчас старшему сыну 21 год, дочке 17.

– Встаю я в 5:00 утра, завтракаю, затем нас забирает дежурный автобус. Мы проходим медосмотр каждый день, чтобы человек был в здравии. Мы же на дороге работаем. Едем по участкам. Работы много: убирать мусор на улицах, газонах, тротуарах, дорогах. Каждый день мусор собираешь всё равно на следующий день опять его видишь. Люди бросают всё: окурки, бумажки, салфетки… – рассказала Виктория Унагаева.

Виктория работает в мобильной группе Железнодорожного района. Режим работы – два через два. Рабочий день заканчивается в 18:00 или 19:00 в зависимости от объёма работы. В команде восемь человек: грузчики и уборщики. Грузчики закидывают лопатами, собранный кучками мусор возле бордюрного камня на машину. Затем помогают уборщикам. Также на вооружении у рабочих современная техника – мини погрузчик Bobcat, тракторы щётки и т.д.


– Работа мне нравится. И у нас в любое время года работы хватает. Зимой снег, лёд, а летом песок, после дождей наносы. Всё равно гребём. Мы как санитары, обзорным глазом видим, где чисто, а где грязно. Всегда на свежем воздухе, поскольку мы мобильная группа работаем на разных участках, физическая нагрузка, дружный коллектив, который всегда поможет и поддержит. Хочется пожелать нашим горожанам быть здоровыми и, пожалуйста, не надо мусорить нигде, – обратилась Виктория к улан-удэнцам.

Каждый день городские улицы убирают около 140-150 уборщиков территорий.
благоустройство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Гражданин Казахстана пытался подкупить забайкальских полицейских
Гражданин Казахстана пытался подкупить забайкальских полицейских
Общество, 15.04.2020
За 3 тысячи мужчина хотел отделаться от административной ответственности
Фотоархив: Улан-Удэ в 2004 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2004 году
Общество, 15.04.2020
Исчезнувшие достопримечательности и необычные уголки Улан-Удэ, которых больше нет. Всё это на фотографиях Сергея Тарасенко 2004 года

В Улан-Удэ дворники работают с 6 утра до 19 часов вечера
В Улан-Удэ дворники работают с 6 утра до 19 часов вечера
Общество, 15.04.2020
В мэрии рассказали о работе уборщика улиц
Жителям Бурятии напомнили про варку яиц не менее 10 минут
Жителям Бурятии напомнили про варку яиц не менее 10 минут
Общество, 15.04.2020
В Роспотребнадзоре Бурятии напомнили правила покупки продуктов к Пасхе
В Улан-Удэ 70 бомжей находятся на изоляции в центре «Шанс»
В Улан-Удэ 70 бомжей находятся на изоляции в центре «Шанс»
Общество, 15.04.2020
Ещё 8 бездомных женщин проживают в приюте «Надежда»
В Бурятию прибыла пожарная автоцистерна
В Бурятию прибыла пожарная автоцистерна
Общество, 15.04.2020
В Кабанский лесхоз прибыла новая пожарная автоцистерна «ГАЗ», закупленная в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов»
Юным талантам Иркутской области увеличили стипендию
Юным талантам Иркутской области увеличили стипендию
Общество, 15.04.2020
Сумма выплат теперь составит 50 тысяч рублей
В Бурятии лошади не болеют дуриной
В Бурятии лошади не болеют дуриной
Общество, 15.04.2020
Специалисты взяли биоматериалы у животных
В Иволгинском дацане устроят ритуал почитания духов воды
В Иволгинском дацане устроят ритуал почитания духов воды
Общество, 15.04.2020
В следующий раз ритуал состоится только в мае  
Ледовая обстановка в Иркутской области ухудшается ежечасно
Ледовая обстановка в Иркутской области ухудшается ежечасно
Общество, 15.04.2020
На многих водных объектах уже открытая вода
Нуждающимся семьям в Улан-Удэ развозят продукты
Нуждающимся семьям в Улан-Удэ развозят продукты
Общество, 15.04.2020
На округе депутата Улан-Удэнского горсовета Саяна Бальжирова начался развоз продуктовых наборов
Лудуб Очиров призывает победить коронавирус в новом клипе
Лудуб Очиров призывает победить коронавирус в новом клипе
Общество, 15.04.2020
«Без паники, друзья, человечество – это семья», - поёт Лудуб Очиров в новой песне
Бурятские волонтёры: «Где-то сидят детки, доедая последнюю картошку»
Бурятские волонтёры: «Где-то сидят детки, доедая последнюю картошку»
Общество, 15.04.2020
Волонтёры «Доброгорода» собирают продукты для семей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^