Улан-удэнцы стали плохо соблюдать режим самоизоляции
Индекс самоизоляции в Улан-Удэ опустился до 2,9 баллов из пяти максимальных. По данным сервиса Яндекс-карты, это означает, что на улице много людей. Таковы данные на 11 часов утра. До распространения коронавируса этот показатель был 1 балл.
Ранее Улан-Удэ показывал хорошую дисциплину. К примеру, в субботу, 11 апреля, 4 балла - «почти никого нет».
В соседнем Иркутске ситуация ещё хуже. Там индекс самоизоляции составляет 2,1 балла – «на улице очень много людей». В Чите – 2 балла.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне поздно вечером глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям Бурятии с просьбой оставаться дома. Он отметил, что люди теперь озабочены не распространением коронавируса, а выходом из дома. Алексей Цыденов подчеркнул, что работа мобильных групп будет усилена. Теперь они будут штрафовать и «милые беседы будут сведены к минимуму».
В Бурятии уже 100 случаев заражения коронавирусом, две пациентки скончались, 23 человека выписались, остальные проходят лечение. В соседних регионах ситуация с коронавирусом несколько лучше. В Иркутской области зарегистрировано 47 случаев и также две смерти, два человека выздоровели. В Забайкалье 28 случаев заболевания, один человек вылечился ещё в феврале.
Индекс самоизоляции: На улицах Улан-Удэ много людей
Общество, Фото:
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