Индекс самоизоляции: На улицах Улан-Удэ много людей

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Жителей Бурятии призвали платить за тепло и электроэнергию дистанционно Общество, Замминистра транспорта Алексей Назимов объяснил, как оплачивать за тепло и электроэнергию во время самоизоляции и почему это так важно именно сейчас